Dal Salone Rosanero di Palermo a Mirafiori Sud, i primi 50 anni del barbiere Giuseppe D'Amico

Certe passioni si capiscono già da piccoli. E Giuseppe D’Amico, 77 anni, ha capito subìto che quella del parrucchiere era la sua strada. Nato a San Cono (provincia di Catania) ha iniziato la sua carriera a Mazzarino, prima di trasferirsi nel quartiere Mirafiori Sud di Torino dove lo scorso novembre ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività ricevendo anche una targa in dono dalla Circoscrizione 2 (nella figura del presidente, Luca Rolandi, e del coordinatore al Commercio, Riccardo Prisco). Oltre a una bombetta, che custodisce in negozio, regalata dai suoi dipendenti.

La storia

I primi passi (o meglio, i primi tagli) Giuseppe li ha fatti a Mazzarino (in provincia di Caltanissetta). Aveva solo 11 anni e oltre ad andare a scuola faceva il garzone nei coiffeur. “Mio papà era capo cantoniere, mia mamma casalinga. E io, invece, avevo la passione per i capelli”. Nella piazza centrale della cittadina esistevano tre parrucchieri “e io ho cominciato a lavorare da uno di loro. Il mio datore di lavoro, che mi ha cresimato, aveva un salone e mi ha insegnato il mestiere”.

La barba al palloncino

Per fare il parrucchiere ci vuole una mano ferma, oltre a una buona dose di inventiva e passione. E a soli 14 anni Giuseppe è riuscito persino a vincere il suo primo premio. “Bisognava fare la barba al palloncino e io non l’ho mai fatto scoppiare, mica facile”. Dei 20 partecipanti lui è stato il più veloce e a premiarlo è stato il noto cantautore Gino Bramieri. “E lì ho capito di avere la mano ferma, perché i rasoi di una volta tagliavano molto bene. Ve l'assicuro”.

A Palermo

Penultimo di 8 fratelli (6 maschi e 2 femmine) ha lasciato il paese a 16 anni per trasferirsi a Palermo con suo fratello Mario, che viveva lì. A 18 anni arriva la grande occasione: comprare un negozio sfitto con i risparmi (800mila lire, non pochi a quei tempi). Ed eccolo, il “Salone Rosanero” in onore della squadra di calcio locale. “A Palermo ho tagliato i capelli a molti giocatori: come il bomber Tanino Troia, la bandiera Favalli, Landini, Ignazio Arcoleo e anche l’allenatore De Grandi”. Era un mondo diverso. “La sera andavamo a mangiare pane e milza. E le panelle. Oggi sarebbe impensabile”. Per passare all’ultimo atto - Torino - ha atteso i 25-26 anni. Ed è stato un caso, “uno scherzo” come sostiene lui. “Sono venuto a trovare un cugino di mia moglie, Claudio, che abitava in corso Grosseto. E lui ha insistito perché rimanessi sotto la Mole che si guadagnava meglio”. E così nel 1973 D’Amico si è trasferito a Torino per far carriera e quel che sapeva fare meglio, il barbiere. “Ma in in quel periodo, sempre nel ‘73, ho lavorato 8-9 mesi in fabbrica perché non trovato un negozio. Poi la svolta...”.

A Mirafiori Sud

Nel novembre del 74 Giuseppe ha trovato un locale in un palazzo vicino a Mirafiori Sud. Non c’erano servizi e finestre. Un taglio di capelli costava 200 lire, la barba 50. E così è iniziata la sua avventura torinese. “Per riscaldare l’acqua usavo la resistenza del boiler, e con un mestolo lavavo i capelli ai clienti”. Nel 1992 ha comprato i muri e ha rinnovato i locali. Nel 2002 si è spostato al 37/M di via Negarville dove ha aperto il "Barbershop “Figaro Pino”. La sua seconda casa. Ristrutturata, tirata a lucido, modernizzata. E dove si può trovare anche qualche curiosità, come l’originale brillantina Linetti. "Oggi non si usa più, tuttavia mi piace conservarla per ricordo".

La vita privata