Suppliers day 2026, Iren rinnova il dialogo con le imprese e i partner di Torino e del Piemonte

Iren ha incontrato i suoi fornitori di Torino e del Piemonte

Si è tenuta questa mattina la tappa torinese del Suppliers Day 2026, il workshop itinerante organizzato dal Gruppo Iren e dedicato al confronto con i propri partner e fornitori. L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per condividere con le imprese del territorio le nuove strategie di crescita tracciate dall’aggiornamento del Piano Industriale 2025-2030, con un focus prioritario sui criteri ESG e sui valori di sostenibilit? che guidano la missione aziendale.

L’incontro è stato aperto dal saluto istituzionale del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Sono intervenuti poi il Presidente di Iren Luca Dal Fabbro e l’Amministratore Delegato Gianluca Bufo, seguiti dalla Direttrice CSR e Comitati Territoriali Selina Xerra e dal Direttore Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Vito Gurrieri.

L’incontro è stata l’occasione per ribadire il ruolo cruciale dei fornitori nelle strategie del Gruppo, considerati veri e propri partner nella creazione di una catena del valore integrata che favorisca lo sviluppo economico della regione alla luce dell’impegno dell’azienda sul territorio torinese e piemontese. Sono infatti quasi 2 mila le aziende fornitrici piemontesi, di cui i due terzi radicate nella provincia di Torino, che lavorano a fianco del Gruppo: un tessuto eterogeneo che rappresenta un valore importante per l’economia locale e per la competitività del territorio e che ha visto, negli ultimi tre anni, un valore complessivo dell’ordinato di circa 600 milioni di euro, con una crescita media annua dell’11%.

Il nuovo piano industriale prevede investimenti complessivi pari a 6,4 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, con priorit? per Torino e il Piemonte nei settori delle reti e dell’economia circolare. In particolare, sono previsti interventi di rilievo per il potenziamento della rete elettrica, l’espansione della rete di teleriscaldamento, lo sviluppo dei servizi ambientali e l’ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido tramite la realizzazione della quarta linea.

Iren ha, inoltre, riconosciuto il valore della collaborazione, in particolare, con tre aziende del territorio: Bellucci Spa, EM.AC e la Gariglio Dario Srl, premiando il loro percorso solido e costruttivo a fianco del Gruppo. Per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento attivo della propria catena di fornitura nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità e circolarità, è stata annunciata l’istituzione di un premio annuale, destinato alle imprese più impegnate in queste tematiche.

La giornata si è conclusa con una visita guidata al termovalorizzatore del Gerbido, offrendo ai partecipanti l'opportunità di approfondire sul campo le tecnologie applicate alla gestione dei rifiuti e alla produzione di energia pulita.