Incendi nella notte a Mirafiori nord: dati alle fiamme bidoni dell'immondizia e un furgone

Diversi incendi nella notte tra sabato e domenica in zona Mirafiori nord.

Sono stati dati alle fiamme due bidoni dell'immondizia e un furgone bianco tra via Carlo del Prete e via Sanremo.

L’incidente è avvenuto, forse non casualmente, poche ore dopo la manifestazione indetta dal neo comitato spontaneo Sanremo25. Una protesta contro il degrado nel quartiere che sabato mattina ha interessato alcuni punti nevralgici (l’accampamento rom davanti alla chiesa del Redentore, la bocciofila bruciata di corso Cosenza, il distributore h24 di via Carlo del prete e il minimarket di via Sanremo).

Sul posto i vigili del fuoco.