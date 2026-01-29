Campo Samia a rischio, parte la raccolta fondi per salvare il cuore sportivo del Cecchi Point

Nel quartiere Aurora, dove povertà educativa, marginalizzazione sociale e carenza di spazi sicuri restano una realtà quotidiana per molti bambini e adolescenti, c’è un luogo che da anni rappresenta un presidio di inclusione e comunità: il Campo Samia, all’interno del Cecchi Point di via Cecchi 17. Oggi però quello spazio è a rischio e per questo Asd Balon Mundial Onlus ha lanciato la campagna di crowdfunding “Futuro in gioco”, in collaborazione con 1 Caffè Onlus.

Al campetto servono lavori

Il campo da calcio a 5, di proprietà del Comune di Torino e dato in concessione all’associazione Campanile - che gestisce il Cecchi Point coordinando le realtà presenti - necessita di un intervento urgente di messa in sicurezza. I supporti laterali dei pali risultano pericolanti e i pannelli perimetrali sono danneggiati, una situazione che non garantisce più le condizioni minime di sicurezza. Senza lavori, il rischio concreto è quello di dover interrompere le attività.

Da quattro anni Balon Mundial porta avanti nel quartiere Balon Mundial Academy - Futuro in Gioco, un progetto sportivo-educativo che utilizza il calcio come strumento di impatto sociale. Gli allenamenti non sono semplici momenti sportivi, ma spazi sicuri, accessibili e inclusivi, in cui ogni ragazzə può sentirsi accolto, valorizzato e libero di esprimersi.

Attraverso metodologie di educazione non formale, come il football3, e strumenti dedicati allo sviluppo delle competenze emotive e sociali, il progetto promuove antidiscriminazione, dialogo interculturale, cooperazione, gestione dei conflitti e parità di genere. L’attività è strutturata in modo flessibile, adattandosi alle età, ai livelli e ai bisogni dei partecipanti, con un’attenzione costante alle dimensioni educative e relazionali.

Punto di riferimento

Dal 2022 il Campo Samia è diventato un punto di riferimento stabile anche grazie alla rete Common Goal e al supporto di Lays e della Uefa Foundation for Children. Ogni anno coinvolge oltre 100 giovani in situazioni di fragilità educativa, sociale ed economica e raggiunge più di mille persone attraverso attività continuative ed eventi aperti alla comunità.

La raccolta fondi ha un obiettivo chiaro e concreto: mettere in sicurezza il campetto. Il costo complessivo dell’intervento è di 12.907 euro. Grazie al sostegno di altre realtà sono già stati raccolti 10mila euro, ma manca ancora l’ultimo passo per poter partire con i lavori, previsti a febbraio. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza dei supporti strutturali e la realizzazione di una rete perimetrale rigida per garantire protezione e continuità d’uso.

Sostenere la campagna significa garantire la continuità delle attività sportive ed educative, restituire al quartiere Aurora uno spazio sicuro e inclusivo e difendere un luogo che è molto più di un campo da calcio. Mettere in sicurezza il Campo Samia non è solo un intervento strutturale, ma un investimento sul futuro, sulle relazioni e sulle opportunità educative di un intero quartiere.