A Torino multe più salate per chi non paga le strisce blu: ecco come funzionerà

A Torino multe più salate per chi non paga le strisce blu

Dopo i monopattini, il nuovo Codice della Strada punta a colpire anche chi non paga le strisce blu. Che oltre alla multa tradizionale, si ritroverà a dover pagare l'intera giornata di sosta. A Torino, così come nel resto d'Italia infatti, le novità volute dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini vanno nella direzione di "premiare" chi espone il ticket, tollerando un lieve ritardo.

Come funzionerà

Viceversa, le variazioni decise dal Governo vogliono dissuadere maggiormente chi occupa abusivamente gli stalli regolati da tariffe. Questa mattina è stata la stessa Gtt a dare notizia della novità tramite il suo canale Telegram ed il sito, dove è stato pubblicato l'avviso: "Nuove disposizioni sosta strisce blu".

Qualche dettaglio pratico: l'operatore controllerà come di consueto data ed ora sul tagliando esposto sul cruscotto, oppure sulle varie App.

In base agli articoli 7 (commi 1f e 15) del Codice della Strada se non esiste alcun ticket materiale e/o digitale, quindi l'automobilista non ha pagato le strisce blu, scatta la multa. Oltre alla sanzione tradizionale di 42 euro prevista per questa violazione, il conducente dovrà pagare l'intera tariffa giornaliera evasa.

Quanto si pagherà

Che sarà circa di 8 euro per le zone dove la sosta costa 1.20 euro l'ora; di 10.50 euro dove costa 1.50 euro all'ora; di 11.50 euro dove costa 1.70 euro l'ora e di 19 euro se costa 2.80 euro.

Le novità

Per il biglietto scaduto non vale più la regola dei 15 minuti concessi se ho pagato almeno un’ora con voucher o parcometro, ma cambiano le regole. Fino al 10% del tempo per cui si è pagato vale la tolleranza e quindi non si riceva la multa: ad esempio se sosto in zona a pagamento da 1.20 euro per 60 minuti la tolleranza sarà di sei minuti.

Se il ticket è scaduto da un tempo superiore al 10% e fino al 50% del tempo cui si è pagato, la multa sarà di 21 euro più l'importo dell'intera giornata. Se ho parcheggiato nell'area da 1.70 euro, la sanzione diventerà di 21 euro più 11.50, per un totale di 40.55 euro.

Se il tagliando è scaduto da oltre il 50% del tempo pagato, la sanzione sarà di 42 euro più l'intera giornata di sosta. Resta valida la regola della riduzione del 30% della multa per chi paga entro venti giorni dalla data di emissione.