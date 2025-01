A Torino domenica "nera" per i passeggeri bus: sciopero Gtt di 24 ore

I lavoratori di Gtt tornano ad incrociare le braccia per un giorno intero. Domenica infatti il sindacato Fast-Confsal ha proclamato un nuovo sciopero di 24 ore per diverse problematiche legate all'azienda di corso Turati.

Le problematiche

In particolare - come denuncia l'organizzazione sindacale - la continua domanda di straordinari compresi i giorni di riposo, richieste di ferie "respinte anche se presentate con settimane di anticipo", difficoltà a programmare le vacanze estive.

Criticità da ricondurre in primis alla mancanza di autisti. La Fast--Confsal punta il dito anche contro l'esternalizzazione di alcuni servizi, con costi aggiuntivi.

Gli orari di servizio

Da qui la proclamazione della mobilitazione. I bus, tram e la metropolitana circoleranno a Torino e prima cintura dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per i servizi extraurbani, come la linea 3971 che collega Ciriè a Ceres, i pullman saranno operativi dall'alba fino alle 8, per poi riprendere dalle 14:30 alle 17:30.

Le corse già partite prima della fine di queste fasce di garanzia verranno completate, ma i passeggeri potrebbero incorrere in cancellazioni o ritardi.