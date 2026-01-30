Grande successo per TuttoCapsule a Sigep

È stata un grande successo, in termini di visibilità e contatti, la partecipazione di TuttoCapsule a SIGEP, il più grande evento internazionale dedicato alle eccellenze del Foodservice, che si è svolto a Rimini dal 16 al 20 gennaio.

L’azienda di Settimo Torinese si è presentata con due format chiave dell’offerta del brand: Accademia, dedicato al mondo degli Specialty Coffee, e Tuttocapsule La Caffetteria, nuova proposta 2026 che si propone al mercato come una vera e innovativa alternativa ai bar tradizionali. Negli spazi dedicati è stato possibile degustare pancake, Rainbow Latte Taiao, bevande macha, superfood o chai e una selezione curata di sei tipologie di caffè in cialda, con un percorso che iniziava con una miscela tradizionale, proseguiva con il 100% Arabica e arrivava fino allo Specialty Coffee. Al SIGEP ogni visitatore ha avuto la possibilità di scegliere il caffè, o la bevanda, più adatta ai propri gusti e vivere un’interessante esperienza completa.

La proposta di TuttoCapsule è quindi risultata vincente e conferma la crescita della sua brand reputation. È stato infatti registrato un importante numero di visitatori, ma i dati più interessanti sono evidenziati dai contatti effettivi e utili, sui quali l’azienda ha già iniziato a lavorare: per ciò che riguarda la proposta dei format Accademia e TuttoCapsule La Caffetteria, i contatti sono sia nazionali che esteri, con una presenza maggiore del centro e sud Italia per i nazionali. È però considerevole anche il numero di riferimenti esteri a maggioranza europea, anche se è da rilevare un buon numero di contatti asiatici e medio orientali. Non meno importanti, anche se di numero inferiore, i contatti acquisiti con realtà che operano negli Stati Uniti, in Africa e in Russia, segno di quanto sia internazionale la proposta di Tuttocapsule.

È stata tanta la curiosità, ma anche l’effettivo interesse e quindi le possibili aperture di nuovi mercati, per TAIAO Nature Made. La nuova linea di polveri realizzate in Italia con ingredienti naturali di alta qualità, adatte a creare innovative bevande matcha, superfood o chai. La nuova proposta ha infatti riscosso un notevole successo, con numerosi contatti a maggioranza nazionale. Importante però anche l’interesse del mercato estero, con una maggioranza di presenza europea e possibili aperture anche in Africa, Eurasia e Stati Uniti.

SIGEP si conferma quindi come evento internazionale di sicuro interesse, ma la quantità e la qualità dei contatti avvenuti, sottolineano anche l’apprezzamento per i format proposti da TuttoCapsule e il grande interesse per la nuova linea TAIAO Made in Nature.