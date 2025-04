Sostenibilità in azione, la Circoscrizione 7 pianta 10 nuovi alberi in via Agudio

Alberi in via Agudio

Prosegue l’impegno della Circoscrizione 7 verso la sostenibilità e la cura dell’ambiente con la piantumazione di 10 nuovi alberi Parrotia persica in via Agudio, raddoppiando il numero delle piante rimosse causa malattia. Sempre negli ultimi anni, sono stati piantati oltre 100 nuovi alberi lungo le strade del territorio. Allo stesso tempo, circa 1000 nuovi alberi sono stati collocati all’interno del parco della Colletta e del Meisino, arricchendo ulteriormente le aree verdi della città.

I lavori, di concerto con il Settore Alberate della Città di Torino, sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare la qualità dell'aria e il verde urbano, si inseriscono in una serie di interventi finalizzati a rendere la città sempre più verde e accogliente per i cittadini.

"C’è una particolare attenzione verso la salvaguardia dell'ambiente, con un piano di arricchimento del patrimonio arboreo che cresce di anno in anno - così il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e la coordinatrice all'Ambiente, Marta Sara Inì -. Un passo importante che dimostra come le azioni per un futuro sostenibile e per la cura del nostro territorio continuino ad essere al centro delle priorità della nostra Circoscrizione".

L’iniziativa è solo uno degli esempi concreti di come il verde urbano e la cura del nostro territorio siano al centro delle politiche locali.