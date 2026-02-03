Giaveno, Cup e Centro Prelievi si spostano nella nuova ala del Polo Sanitario

A partire da lunedì 9 febbraio i servizi Cup e Centro Prelievi dall’attuale sede di Giaveno saranno trasferiti alla nuova ala del Polo Sanitario di Giaveno in via Seminario (quindi all’interno della stessa struttura), completamente ristrutturata nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla prossima apertura dell’Ospedale di Comunità. I nuovi ambienti sono stati studiati per offrire maggiore funzionalità e confort all’utenza.

Per consentire le necessarie operazioni informatiche di trasferimento, esclusivamente nella giornata di venerdì 6 febbraio, il servizio di prenotazione CUP non sarà disponibile. Per pratiche urgenti ci si può sempre rivolgere alle sedi di Distretto limitrofe (Avigliana). Nessuna variazione invece per il Centro Prelievi, che proseguirà regolarmente l’attività con il consueto orario 8.00 – 9.30.

Contestualmente si sposteranno anche la portineria e il servizio di Continuità assistenziale.L’Azienda si scusa per i disagi arrecati all’utenza, certa della comprensione in vista del miglioramento e potenziamento dei servizi.