Buone notizie dal Regina Margherita. Sta decisamente meglio la bambina investita in corso Grosseto venerdì e operata d'urgenza nelle ore successive.

Sciolta la prognosi

La ragazzina, 11 anni, adesso è sveglia e cosciente, ed ha lasciato la Rianimazione per essere trasferita in chirurgia. I sanitari hanno sciolto la prognosi, che non è più riservata: la giovane non corre più pericolo di vita.