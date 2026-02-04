Cresce la Rete: Exclusive Brands Torino dà il benvenuto a cinque nuovi ingressi

Exclusive Brands Torino - la rete di imprese piemontesi nata nel contesto di Unione Industriali Torino per promuovere una visione contemporanea, inclusiva e responsabile dell’eccellenza, in Italia e sui mercati internazionali - prosegue il proprio percorso di consolidamento territoriale e annuncia l’ingresso di cinque nuove realtà: La Granda, RECARO, Autolinee Nuova Benese, Consea e NordOvest.

L’ampliamento del network conferma il percorso di crescita della Rete, che rafforza un ecosistema imprenditoriale eterogeneo per settori, filiere e competenze, ma unito da una visione condivisa del fare impresa, fondata su qualità, responsabilità, innovazione e forte radicamento territoriale.

Questa evoluzione è pienamente coerente con la missione di Exclusive Brands Torino: favorire il dialogo tra le eccellenze, stimolare sinergie virtuose tra le imprese e valorizzare il patrimonio industriale piemontese, accompagnandolo verso nuove traiettorie di sviluppo capaci di coniugare tradizione e avanguardia tecnologica.

Con i nuovi ingressi, la Rete riunisce oggi 31 aziende, 1 Gold Partner e 8 Official Supplier, per un totale di 4.418 addetti in Piemonte, un fatturato complessivo di circa 1,3 miliardi di euro e una quota media di export pari al 43%. Dati che testimoniano la solidità e la crescente rappresentatività di Exclusive Brands Torino nel panorama economico regionale.

“L’ingresso di cinque nuove realtà nella Rete mi rende particolarmente contento. Questo momento di crescita ci offre una chiara consapevolezza di chi siamo e del valore che rappresentiamo. Exclusive Brands Torino è un modello virtuoso di fare impresa, che pone al centro la relazione, lo scambio e la collaborazione, accompagnati da impegno, determinazione e solidarietà, strumenti fondamentali per affrontare la complessità del contesto globale. Il 2026 sarà un anno di cambiamento, in cui continueremo a mettere a disposizione degli altri la nostra esperienza e il nostro vissuto, per crescere insieme e fare sempre meglio” ha dichiarato il Presidente della Rete Giulio Trombetta.

I nuovi ingressi

Aziende diverse per storia, dimensione, filiera e ambiti di intervento, ma accomunate da una visione condivisa del fare impresa. Le nuove realtà entrate in Exclusive Brands Torino rappresentano organizzazioni che hanno scelto di assumere un ruolo attivo all’interno della società, ripensando i propri modelli aziendali alla luce delle trasformazioni economiche, sociali e ambientali contemporanee.

Le cinque imprese sono state selezionate in base a elementi distintivi che ne attestano l’adesione ai valori fondanti di Exclusive Brands Torino, tra cui la condivisione dei principi della Carta Etica, una concezione dell’eccellenza che supera il prodotto per includere processi, innovazione e visione di lungo periodo, un solido impegno nella responsabilità sociale d’impresa e una spiccata propensione alla relazione, allo scambio e alla collaborazione come leve strategiche per affrontare le sfide del contesto globale.

La Granda: Retista

La Granda rappresenta un modello distintivo di filiera agroalimentare che, dal 2004, valorizza la qualità della Razza Bovina Piemontese attraverso un approccio che pone al centro la terra, l’allevatore, il benessere animale e il consumatore. Fondata da Sergio Capaldo, figura di riferimento per Slow Food, La Granda promuove un’idea di eccellenza che integra ricerca scientifica, sostenibilità ambientale, innovazione agricola e responsabilità sociale, restituendo valore economico e culturale a uno dei patrimoni identitari del territorio piemontese.

RECARO: Retista

Da decenni RECARO Automotive rappresenta un punto di riferimento nel settore dei sedili per auto, grazie a un costante impegno nell’innovazione. Il primo sedile sportivo per automobili è stato presentato da RECARO nel 1965, seguito da numerose soluzioni pionieristiche, tra cui i primi sedili sportivi installabili in retrofit, il sedile più leggero al mondo e i moderni sedili sportivi con struttura in materiale composito. Nel 2024 RECARO Automotive è stato acquistato dal gruppo italiano Proma. L’azienda conta circa 425 dipendenti a livello globale ed è presente in Germania, Nord America e Giappone.

Benese: Official Supplier

Attiva dal 1929, Autolinee Nuova Benese S.r.l. è una realtà storica del settore della mobilità, capace di coniugare esperienza, affidabilità e innovazione. L’azienda offre soluzioni complete e personalizzate per il trasporto pubblico, scolastico, aziendale, turistico e per eventi, investendo costantemente in una flotta moderna e tecnologicamente avanzata e in personale altamente qualificato. Un approccio orientato alla qualità del servizio e alla sicurezza che ne ha consolidato nel tempo il ruolo di partner di riferimento in Italia e all’estero.

Consea: Official Supplier

Fondata in Italia nel 1975, Consea è oggi una società internazionale che affianca le aziende nei percorsi di crescita attraverso il talento e la leadership. Operando tra Europa, Asia e Americhe, Consea integra l’attività di Executive Search con servizi di Human Capital Consulting, supportando organizzazioni e persone nei processi di trasformazione e cambiamento. Un modello che pone il capitale umano al centro come leva strategica per la competitività e l’innovazione delle imprese.

Nord Ovest: Official Supplier

Nord Ovest S.p.A. è un’azienda italiana attiva da oltre 40 anni nel settore delle spedizioni internazionali e della logistica, specializzata in soluzioni su misura via terra, mare e aereo, incluse le spedizioni isotermiche. Affianca i clienti in tutte le fasi operative, doganali e documentali, integrando servizi di consulenza, logistica di magazzino e gestione dell’import/export. Presente con cinque sedi tra Piemonte e Liguria, tre poli logistici e oltre 130 collaboratori, Nord Ovest opera secondo valori di qualità, trasparenza, inclusività e sostenibilità. Dal 2024 pubblica il proprio bilancio di sostenibilità ed è certificata secondo i principali standard internazionali.