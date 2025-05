Addio ai cantieri, oggi la festa per l'inaugurazione della nuova via Po

Una via Po tutta nuova per i torinesi

Oggi, 25 maggio, in concomitanza con la Festa dei Vicini, Torino celebrerà l’inaugurazione della rinnovata via Po con una grande festa che coinvolgerà l’intera cittadinanza. I lavori di riqualificazione sono ormai giunti al termine e una delle vie più conosciute e riconoscibili della città, torna a completa disposizione della comunità più sicura, più bella, rinnovata in tutti i suoi aspetti.

“Siamo orgogliosi del risultato - commenta il sindaco, Stefano Lo Russo -. Si è trattato di un intervento importante, pensato non solo per rendere la via più sicura e accessibile, ma anche per valorizzarne la bellezza e l’anima storica. Un lavoro complesso, di squadra e molto ben coordinato, eseguito con attenzione e grande cura per un’opera pubblica che è un bene comune e per la cui custodia e ulteriore valorizzazione è necessario che ora entri in gioco la responsabilità quotidiana e costante di chi la vive ogni giorno”.

Tutta la giornata sarà animata da una ricca proposta di appuntamenti che vedranno protagonisti gruppi e associazioni del territorio e un programma con tanti momenti musicali, teatrali e di animazione di strada. Anche i commercianti parteciperanno con iniziative speciali a tema organizzate all’interno dei punti vendita. Inoltre, le guide turistiche professioniste Gia Ascom proporranno due tour guidati gratuiti - in programma alle 10 e 14.30, con partenza da piazza Castello, fronte Teatro Regio - che accompagneranno cittadini e visitatori in un racconto itinerante tra storia, architettura e commercio, alla riscoperta di una delle strade più emblematiche di Torino. Entrambi i tour sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su Eventbrite con il titolo “Via Po rinnovata! Visita guidata con Ascom e Gia”.

Alle 13.30 il via alle performance interattive di teatro e poesia a cura del Teatro Stabile di Torino e dell'associazione il Menù della Poesia che fino alle 15.30 vedranno alcuni attori muoversi attraverso i tavoli della Festa dei Vicini per proporre poesie e testi letterari à la carte.

Dalle 14.30 alle 18.30 sarà poi la volta del ‘tram teatro’ che ospiterà pillole di intrattenimento musicale a cura del Teatro Regio dell’Istituto delle Rosine, di Torino Jazz Festival e MITO per la Città, con allievi ed ex allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e della Jazz School Torino. In programma le esibizioni di: Coro di voci bianche del Teatro Regio, Ensemble Manouche di Jazz School Torino, Des Brass Quintet di Conservatorio di Torino, Reeds Quartet di Conservatorio di Torino, di Balla Torino con l'Associazione Culturale La Paranza del Geco e di Luigi Antinucci e Borgatta’s Factory di Polo Artistico Culturale Le Rosine.

Ci sarà spazio per laboratori a partecipazione libera (consigliata la prenotazione), pensati per i più giovani ma aperti a tutti, a cura del Museo Nazionale del Cinema, dell’Accademia Albertina di Belle Arti, OMI, Opera Munifica Istruzione, Fondazione Accorsi-Ometto, Museo del Risorgimento, Le Rosine Polo artistico e Culturale. Numerosi gli appuntamenti di animazione diffusa con spettacoli di maghi e marionette e performance artistiche a cura, rispettivamente, di Music Wizard e Te Teatro e di MAO, Museo d'Arte Orientale e Balla Torino Social Dance. Presenti anche un’area dedicata allo sport e una all'intrattenimento circense a cura di CUS, Centro Universitario Sportivo, e Vertigimn.

Per tutta la giornata diverse istituzioni museali, Camera - Centro Italiano per la Fotografia in via delle Rosine 18l, la Fondazione Accorsi-Ometto in via Po 55, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in piazza Carlo Alberto 8 - offriranno anche l'ingresso a prezzo ridotto (100 i voucher disponibili per il Museo del Risorgimento in distribuzione allo stand Pagoda in Via Po) o gratuito con la possibilità di visitare le mostre ospitate all'interno.

Il Rettorato dell’Università di Torino di Via Po 17 aprirà in via straordinaria dalle 11.00 alle 18.00: sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Umanizzare la Storia – Sulla vita di Franca Jarach, desaparecida”, allestita nella Sala Athenaeum della Biblioteca “Arturo Graf”, prodotta da UniVerso e curata da Progetti Specifici. L’evento è promosso dalla Città di Torino e realizzato da Fondazione per la Cultura Torino, con la collaborazione di Camera di Commercio, Ascom Confcommercio, Confesercenti e Associazione Commercianti di via Po.

La giornata sarà anche l’occasione per lanciare l’iniziativa “Legami Europei” #VersoTorino2033, un percorso volto a mappare le relazioni personali ed emotive tra i cittadini di Torino e quelli di altre città europee, nell'ambito del progetto Torino 2033 Capitale Europea della Cultura - Città Candidata, grazie alla collaborazione con i progetti di volontariato civico GXT e Senior Civico. Per il programma completo di Via Po in festa: https://eventi.comune.torino.it/festa-di-via-po/.

I LAVORI

Il cantiere di via Po ha unito i diversi interventi da parte di Gtt, InfraTo, Iren e Smat in programma sull’arteria centrale permettendo una razionalizzazione dei tempi e il rispetto del cronoprogramma dei lavori. Lasciando sempre aperta la viabilità e garantendo il transito in direzione piazza Castello per ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità, i diversi attori coinvolti hanno operato sui sottoservizi per interventi su rete elettrica, acquedotto, fognatura che attendevano da anni. Rinnovato anche l’armamento tranviario con la posa dei nuovi binari che garantirà una maggior velocità di marcia dei tram, minori vibrazioni e una ridotta emissione acustica lungo tutta la via.

Sono stati inoltre sistemati quattro incroci semaforizzati con impianti provvisti di lanterne a led e avvisatori acustici, realizzati nasi pedonali e abbattute le barriere architettoniche nelle intersezioni con le vie Bogino, San Francesco da Paola, Montebello e Sant’Ottavio. Con l’occasione dei lavori la Città ha deciso di investire per valorizzare l’intero asse urbano rimuovendo i graffiti dalle colonne e dalle facciate interne dei portici, riverniciando le colonne, pulendo le volte, sostituendo e pulendo le lampade dell’illuminazione pubblica, installando nuovi cestini per i rifiuti e sistemando i semafori.

“Siamo riusciti a rispettare i tempi che ci eravamo prefissati per il cantiere e questo, insieme al risultato dei lavori sulla via e al metodo adottato con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e una puntuale informazione ai cittadini delle varie fasi delle lavorazioni attraverso un sito dedicato, non può che essere motivo di soddisfazione - sottolinea l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta -. La complessità di questo cantiere e di questo lavoro ci permette di essere positivi rispetto agli altri grandi interventi che la Città sta portando avanti, come quello per la pedonalizzazione della vicina via Roma”.

Gli esercizi commerciali e le attività artigianali di via Po, per i disagi connessi al cantiere di riqualificazione, hanno beneficiato di sgravi sulla Tassa Comunale sui Rifiuti e sul canone patrimoniale di concessione dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari. La spesa per i lavori di rinnovo dei binari tranviari e di ripristino della pavimentazione in lose è stata di 5.086.948,26 euro, cui devono essere sommati 200mila euro per il rinnovo dei semafori e 230mila euro per i lavori di abbattimento delle barriere in corrispondenza degli attraversamenti.

MODIFICHE VIABILI

Sono, inoltre, previste modifiche viabili che si estenderanno per tutto l’arco della giornata. L’area chiusa al traffico e riservata alla manifestazione comprende tutta via Po, tutta via Ozanam e la parte di piazza Vittorio Veneto nel tratto fronte via Po, delimitato a est dagli assi viabili Giulia di Barolo – Plana.

Divieti di sosta in via Po e via Ozanam

Dalle 0.30 alle 20 e comunque sino a cessate esigenze di domenica 25 maggio, in via Po e via Ozanam tutta, ambo i lati, è prevista: l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, anche elettrici e della mobilità sostenibile; la sospensione della validità di tutte le aree riservate a categorie particolari di veicoli, compresi quelli per disabili generici e la sospensione con ricollocazione di tutti gli stalli disabili riservati ad personam.

Divieto di transito in via Po e via Ozanam

In via Po e via Ozanam, per tutta la loro estensione, oggi dalle 6 alle 20, e comunque sino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli a motore ad eccezione di quelli di soccorso, delle Forze di Polizia e della Polizia Locale. Il divieto di transito si estende anche ai veicoli del Trasporto Pubblico di Linea, del N.C.C., ai Taxi ed ai residenti: questi ultimi potranno effettuare l’uscita dai passi carrai posti lungo le due vie, salvo situazioni di emergenza, entro e non oltre le 6.30, per il tratto più breve per raggiungere la prima direttrice trasversale utile.

Divieto di transito nelle vie con sbocco diretto su via Po

Ad eccezione dei veicoli dei residenti, che potranno accedere o defluire per raggiungere aree di sosta interne o riservate senza che sia necessario percorrere o attraversare via Po, domenica il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli a motore, compreso Trasporto Pubblico di Linea, N.C.C. e Taxi sarà in vigore dalle 6 alle 20 anche nelle vie con sbocco diretto su via Po:

- via Virginio;

- via Vasco;

- via Sant’Ottavio, tratto Po – Aldo Moro;

- via Carlo Alberto, tratto Bogino – Po;

- via Bogino, tratto Principe Amedeo – Po;

- via San Massimo, tratto Principe Amedeo – Po

- via Accademia Albertina, tratto Principe Amedeo – Po

- Via Rossini, tratto San Maurizio – Po.

eccettuati i veicoli di soccorso, delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Sospensione delle vie riservate al mezzo pubblico e disattivazione dei controlli da remoto.

Dalle 7 alle 20 è prevista la sospensione della condizione di vie riservate al mezzo pubblico e la contestuale disattivazione dei controlli da remoto posti in Via Accademia Albertina – Mazzini direzione sud e in via XX Settembre – Bertola.

Festa di via in via Vanchiglia

Sarà inoltre in vigore il divieto di circolazione in via Vanchiglia per una “Festa di via”, dalle ore 6.30 alle 23, anche per mezzi pubblici e residenti.

Assi viabili aperti

Per evitare le chiusure, è consigliata la circolazione lungo le direttrici Vittorio Emanuele/Moncalieri/Casale/Regina Margherita. Sono possibili rallentamenti nella zona di Piazza Vittorio.

Trasporto pubblico

I percorsi dei mezzi di trasporto pubblico che transitano nell’area interessata dalla manifestazione subiranno alcune variazioni. Per dettagli sulle linee deviate, consultare il sito Internet di GTT alla pagina specifica https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/11968-via-po-in-festa-variazioni-linee-domenica-25-maggio.

In occasione dell’inaugurazione del restyling di via Po oggi le guide turistiche professioniste GIA Piemonte, aderenti ad Ascom, offrono tour guidati gratuiti in via Po alla scoperta di uno dei luoghi più amati di Torino. I tour guidati si terranno con partenza in piazza Castello di fronte al Teatro Regio, al mattino alle ore 10 e al pomeriggio alle ore 14.30, riservati a gruppi di massimo 20 partecipanti ciascuno.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite: