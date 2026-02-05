Circoscrizione 8 senza pace, si dimette un’altra coordinatrice: la sanità resta tabù

Non c’è pace per la Quarta commissione della Circoscrizione 8. A soli 6 mesi dall’entrata in carico, la consigliera del Pd Francesca Varesio si è dimessa dal ruolo di coordinatrice alla Sanità e ai servizi sociali.

Ennesimo problema

La notizia è arrivata nel corso del Consiglio della 8 di ieri sera. Varesio era subentrata lo scorso luglio a un’altra consigliera dimissionaria, sempre in quota Pd: Noemi Petracin. Il ruolo, dicono voci di corridoio, potrebbe essere preso da un’altra dem: Elena Di Bella, già coordinatrice al Bilancio Una girandola di poltrone molto caotica, basti pensare che siamo di fronte alla quinta dimissione in altrettanti anni (Petracin, Di Bella, Foietta, Gruppi e Varesio).

“Ora ascoltate noi”

Numeri che non sono passati inosservati. Come ha fatto notare, dall’opposizione, il capogruppo di “Casa riformista”, Alessandro Lupi. “Siamo di fronte all'ennesima dimissione (la quinta). E per di più nuovamente sulla commissione relativa alle politiche sociali - così Lupi con il consigliere, Roberto Passadori -. Da inizio consigliatura si continua a preferire la logica dei posti a quella delle competenze e della reale disponibilità a lavorare per la circoscrizione. Noi offriamo un patto che individui sei coordinatori realmente disponibili a chiudere questi sfortunati 5 anni con impegno e dedizione verso il territorio”.

La commissione al Commercio

Non bastasse tutto questo il Pd da settembre, cioè dal famoso caso che ha coinvolto mediaticamente Petracin e Pera, sta cercando di riprendersi il coordinamento al Commercio. E anche la vicepresidenza. Pera, infatti, dopo un lungo tira e molla, è stato allontanato dal Pd ma ad oggi è sempre vicepresidente e coordinatore.