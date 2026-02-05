Torino ospita la Fortitudo Bologna: una serata di grande basket in diretta nazionale

Riflettori accesi al Pala Gianni Asti per una delle sfide più affascinanti della stagione. Domani, venerdì 6 febbraio alle ore 20.45, la Reale Mutua Basket Torino ospiterà la Flats Service Fortitudo Bologna nell’anticipo della 26^ giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, match che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay.

La Reale Mutua arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in trasferta sul campo della UEB Gesteco Cividale, maturata per 72-62 al termine di una gara dai due volti. I gialloblù avevano approcciato la sfida con personalità e lucidità, chiudendo avanti il primo tempo, ma nella seconda metà di gara si sono sciolti, faticando soprattutto in attacco e concedendo ai friulani troppe seconde opportunità a rimbalzo. Una sconfitta, la terza consecutiva per la Reale Mutua, che ha fatto scivolare i torinesi a un bilancio stagionale negativo sul 12-13, rendendo ora fondamentale una reazione per rendersi ancora protagonista nella lotta play-in.

La sfida

Il gruppo di coach Paolo Moretti è determinato a reagire davanti al proprio pubblico e in una vetrina di prestigio come quella della diretta nazionale. A presentare la sfida è Federico Massone: "Arriviamo alla partita contro Bologna dopo un periodo di difficoltà, in cui ci siamo lasciati sfuggire alcune gare che avremmo potuto portare a casa. Sappiamo però che per uscire da queste situazioni serve restare uniti e concentrarci sulle nostre certezze, come la difesa e il correre in attacco. La Fortitudo è una squadra super organizzata, ma dobbiamo pensare anche a noi stessi e riuscire a imporre la nostra identità".

Coach Moretti sottolinea il fascino e la complessità della sfida: "Incontrare la Fortitudo Bologna ha sempre un significato particolare, per la storia del club e per ciò che rappresenta nel basket italiano. È una squadra in salute, costruita per obiettivi importanti. Avremo bisogno di grande fisicità e intensità difensiva: la Fortitudo gioca una pallacanestro organizzata, aggressiva, che ci impone di farci trovare pronti per essere competitivi".

AVVERSARI – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Il DNA fortitudino è ben noto, così come quello delle squadre allenate da Attilio Caja: difesa, carattere, organizzazione e identità. La Effe presenta un roster esperto e ricco di personalità, che è riuscito a superare momenti di difficoltà segnati da diversi infortuni. In cabina di regia il tandem Fantinelli–Della Rosa, mentre in attacco spiccano i talenti di Toni Perkovic (arrivato per sostituire il lungodegente Lee Moore) e Paulius Sorokas, entrambi in grado di incidere con continuità. Grande pericolosità sul perimetro con Matteo Imbrò e Alvise Sarto, fondamentali per una squadra che è quella che tenta più triple in tutto il campionato (32 a partita), mentre Simon Anumba garantisce difesa e atletismo. L’arrivo di Niccolò De Vico ha portato ulteriore esperienza e carisma, mentre Vincenzo Guaiana e Samuele Moretti completano le rotazioni. I numeri confermano lo stato di salute di una squadra che fa della solidità il suo marchio di fabbrica: 1^ nel campionato per percentuale di rimbalzi catturati (53.5%), 1^ nel campionato per percentuale di canestri assistiti (76.9%) e una qualità a tutto campo che la colloca tra le migliori 6 squadre della A2 sia per offensive rating che per defensive rating.