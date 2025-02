Sala Rossa "ostaggio" del crocifisso del Radicale Viale: seduta sospesa

Consiglio Comunale di Torino “ostaggio” del crocifisso del capogruppo dei Radicale Silvio Viale. La seduta è infatti stata sospesa dalla Presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo perché il ginecologo si è presentato in Sala Rossa con due crocifissi di legno nel taschino, oltre ad una cravatta in cui è riprodotto in maniera vistosa un Cristo in croce.

Il perchè

Cosa che, secondo un’interpretazione del Regolamento, non sarebbe ammessa: i simboli religiosi e politici non possono essere infatti utilizzati in modo spettacolarizzato. Un’azione dimostrativa, che arriva ad una settimana di distanza dalla bocciatura della delibera di iniziativa consiliare di Silvio Viale, che proponeva di fare un referendum consultivo sulla presenza del simbolo religioso in aula.

Seduta sospesa

Oggi però si è alzato il livello dello scontro: Grippo ha infatti deciso di sospendere la seduta fino alle 16.30. A nulla sono serviti i tentativi di dialogo del capogruppo del Pd Claudio Cerrato e degli assessori Mimmo Carretta. Viale ha poi portato un cestino con all'interno dei piccoli crocifissi, da distribuire agli altri colleghi.