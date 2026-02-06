Sicurezza e Sviluppo: il nuovo Protocollo che "blinda" il futuro delle imprese

A Vinovo, lo scorso 30 aprile, è emersa una verità fondamentale per il mercato moderno: un'azienda sicura non è solo un obbligo di legge, è un'azienda che produce di più e meglio. Dalla sinergia tra tre eccellenze piemontesi — Tutor Consulting, MM-Management e Asia Progetti — è nato ufficialmente il Protocollo Azienda Protetta (PAP), una risposta integrata alle sfide di un’imprenditoria sempre più complessa.

L’idea alla base, promossa dai fondatori Manuela Mariotti, Bruno Ranellucci, Ottone Lambiase e Stefano Fucci, è semplice quanto rivoluzionaria: mettere a sistema consulenza e formazione per trasformare i vincoli normativi in vantaggi competitivi. Il Protocollo non propone interventi isolati, ma una visione a 360 gradi che abbraccia ogni fibra dell'organizzazione.

Si parte dai pilastri della sicurezza sul lavoro e alimentare, gestiti con l’esperienza di Tutor Consulting, per arrivare alla protezione del patrimonio digitale attraverso servizi avanzati di Cyber Security e GDPR. Ma il PAP va oltre la difesa: punta all'efficienza operativa. Grazie al metodo giapponese delle 5S adoattato da MM-Management, nasce il servizio “Il tuo ChatGPT in presenza”, un facilitatore reale capace di trasformare riunioni inconcludenti in decisioni operative e verbali pronti all'uso.

A completare il quadro è la spinta verso la sostenibilità. Asia Progetti guida infatti le imprese e gli enti locali verso l’efficientamento energetico, sfruttando strumenti come il Conto Termico 3.0 per abbattere i costi e innovare gli edifici.

L’evento di presentazione non è stato solo una vetrina, ma un esempio concreto di come fare rete tra pubblico e privato. Attraverso speech rapidi e incisivi, il Protocollo ha mostrato come il controllo di gestione e la pianificazione fiscale possano liberare risorse e serenità per l'imprenditore. Per suggellare questo impegno, ogni partecipante ha ricevuto coupon operativi — dal valore complessivo di oltre 1.500 euro — per testare immediatamente l'efficacia delle consulenze.

Il messaggio di Vinovo è chiaro: in un mondo che cambia, l’unica strategia vincente è proteggere oggi il valore che si vuole creare domani.