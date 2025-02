Vivevano in un cantiere, ecco la nuova casa dei gatti randagi di Parella

E' stato individuato dall'ufficio Tutela Animali e dalla Circoscrizione 4 il nuovo spazio chiamato a ospitare i gatti del lotto Cattaneo, zona Parella . Si tratta di una colonia felina presente in via Franzoj che ospita al suo interno una ventina di esemplari. La struttura è costata circa 5mila euro.

All’interno

Una scelta ritenuta necessaria e maturata in seguito a una criticità nata in via Sostegno. "I gatti vivevano dentro a un condominio che ai tempi era un cantiere - così il coordinatore al Verde della 4, Lorenzo Ciravegna -. Con l’avvio dei lavori si è reso necessario un piano B, così a seguito di alcune sollecitazioni in poco tempo sono stati trovati i fondi per realizzare una colonia, di fronte agli orti urbani".

Una struttura che oggi si trova presso il lotto Cattaneo, di cinque metri per tre, con pavimentazione di ghiaia. All'interno cucce coibentate e un ripiano foderabile per punti pappa e dispenser. A disposizione anche uno spazio per gli armadietti e per collocare riserve di cibo. In futuro, in caso di necessità, potrebbe anche essere spostata.