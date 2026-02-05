A Grugliasco lanciato un avviso pubblico per la valorizzazione di Villa Boriglione

La Società Le Serre ricerca tramite Avviso pubblico associazioni ed enti del terzo settore, iscritti da almeno 24 mesi nell'apposito albo del Comune di Grugliasco, interessati a collaborare alla valorizzazione del rifugio antiareo e dei locali interrati di Villa Boriglione, in via Tiziano Lanza 31.

Nel periodo di riferimento, da aprile 2026 a marzo 2030, il partner dovrà allestire nei locali al primo piano della villa una mostra permanente sulla storia locale e gestire almeno 15 giornate di apertura annuali, seguendo un calendario che sarà co-definito con la Società Le Serre e l’Amministrazione Comunale di Grugliasco.

Saranno a carico dell’aggiudicatario l’apertura, la chiusura e il presidio degli spazi negli orari proposti, la gestione dei flussi e del piano di sicurezza mentre rientreranno tra i compiti della Società Le Serre la manutenzione ordinaria dei locali, le utenze, le pulizie, la comunicazione e l’illustrazione del piano di sicurezza in un incontro iniziale rivolto ai volontari.

Nell’ambito del progetto, esclusivamente per il primo anno e a titolo di rimborso spese, è previsto un contributo di 500 euro per l’allestimento della mostra, da rendicontarsi attraverso idonei giustificativi fiscali.

Le manifestazioni di interesse, corredate dai documenti richiesti, dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo direzione.leserre@pec.it, entro e non oltre le ore 12 di giovedì 26 febbraio. Le proposte verranno valutate tenendo particolarmente conto di alcuni criteri, quali le attività svolte sul territorio negli ultimi tre anni, il numero dei volontari e mezzi messi a disposizione e l'attinenza delle attività svolte con il tipo di locali e la tipologia d’uso individuata.

L'Avviso pubblico è disponibile nella sezione "Gare e bandi" del sito www.leserre.org. Per informazioni o richieste di sopralluogo è possibile inviare una mail all’indirizzo gare@leserre.org entro le ore 12 di lunedì 16 febbraio.