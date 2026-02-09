La Niña, la "Figlia d' 'a tempesta" in concerto al Flowers Festival

Dopo l’entusiasmo travolgente del tour indoor tra Europa e Italia, i numerosi sold out e la vittoria della prestigiosa Targa Tenco 2025 per il “Miglior Album in Dialetto”, La Niña torna dal vivo con il “FURÈSTA ITA TOUR”. Un progetto che consolida la sua affermazione sulla scena musicale contemporanea e il legame profondo con il pubblico, portandola sui palchi dei più importanti festival estivi italiani.

Prodotto da OTR Live, il tour passarà il 26 giugno al Flowers Festival di Collegno.

Sul palco LA NIÑA, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.