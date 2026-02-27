Per la Festa della Donna la rassegna Chivasso in Musica propone il primo Ottocento Italiano

Venerdì 6 marzo alle 21 al Teatro Civico di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 5 è in programma il secondo concerto della rassegna Chivasso in Musica-MusicArt 2026, organizzata dall’associazione Contatto con il sostegno dell’amministrazione comunale chivassese e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Nella serata, dedicata alla Festa della Donna, sarà sviluppato un programma musicale dedicato al repertorio che veniva suonato nei salotti della borghesia italiana nel primo lustro del XIX secolo, con pagine di Vincenzo Bellini, Muzio Clementi, Isabella Colbran, Gioacchino Rossini, Ferdinando Carulli e Giovanni Simone Mayr.

Si esibirà un trio di musicisti formato dalla soprano statunitense Elisabeth Hertzberg, dal chitarrista Alessandro Guarneri (che utilizzerà una chitarra storica messa a disposizione dalla Civica Scuola di Liuterìa di Milano) e da Simonetta Heger, già docente al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, che suonerà il fortepiano fornito dalla ditta Bizzi di Bodio Lomnago (Varese). Il concerto è sostenuto dal Lions Club Chivasso Duomo e dal Lions Club Chivasso Host.

L’ingresso sarà con libera offerta. Per prenotare il posto si può scrivere, entro le 12 di venerdì 6 marzo, all’indirizzo e-mail info@associazionecontatto.it o chiamare il numero telefonico 011-2075580. Per ogni ulteriore informazione si può andare sul sito Internet dell’associazione Contatto alla pagina www.associazionecontatto.it/concerti/concerto-per-la-festa-della-donna-3