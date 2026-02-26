Gara pubblica per il Cap 10100: l'associazione Orfeo prova a riconfermarsi (ma prima c'è il bando)

La Circoscrizione 8 ha avviato le procedure per il rinnovo della concessione dei locali del Cap 10100, il centro di protagonismo giovanile di corso Moncalieri 18, attualmente gestito dall’associazione teatrale Orfeo. La concessione, in scadenza a fine mese, seguirà le linee guida approvate lo scorso novembre, che prevedono un uso coerente dello spazio come centro teatrale e culturale rivolto ai giovani.

La gara a evidenza pubblica

Anche se Orfeo ha presentato richiesta di rinnovo, la Circoscrizione procederà comunque a una gara a evidenza pubblica della durata di 30 giorni, come previsto dal regolamento, per garantire trasparenza e consentire ad altri soggetti interessati di presentare progetti. Non pervenissero richieste da parte di altri soggetti interessati, si procederà direttamente con il rinnovo.

Le indicazioni

Il rinnovo, se confermato, sarà di cinque anni, limite massimo per i rinnovi, mentre per un nuovo concessionario la durata può arrivare a venti anni. Tra le principali indicazioni contenute nelle linee guida - come hanno precisato il coordinatore al Bilancio della Circoscrizione 8, Riccardo Tassone, e il coordinatore alla Cultura, Michele Guggino -, vi sono il mantenimento della destinazione d’uso come centro di protagonismo giovanile, l’accessibilità dei locali con abbattimento delle barriere architettoniche, la possibilità di realizzare un ascensore per garantire l’accesso al primo piano anche a persone con disabilità, e il proseguimento delle attività artistiche, teatrali e culturali rivolte principalmente ai giovani.

La Circoscrizione ha, inoltre, ribadito la necessità di limitare eventi ricreativi non coerenti con il progetto educativo, di non ospitare attività partitiche e di riservare parte degli spazi a iniziative istituzionali.

L'associazione Orfeo ha già avanzato proposte concrete, come la realizzazione dell’ascensore, confermando l’impegno a inclusione e innovazione. L’intera procedura rappresenta un’occasione per ripensare il futuro del centro e rafforzare il ruolo del teatro come luogo di formazione, espressione artistica e partecipazione giovanile.