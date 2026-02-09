Dalle passeggiate botaniche al dopolavoro in giardino: al via gli eventi green di Palazzo Madama

Qual è il modo migliore per coltivare le piante in vaso? Quali sono le piante selvatiche e gli insetti utili che vivono nei nostri giardini? Che tipologie di albero si trovano nei parchi cittadini?

Gli appassionati e i giardinieri in erba potranno scoprirlo a partire dall’11 febbraio 2026 fino al 16 novembre con l’avvio delle nuove attività green di Palazzo Madama: lezioni di giardinaggio, passeggiate botaniche e chiacchiere in giardino - condotte come sempre dal curatore botanico Edoardo Santoro - per conoscere gli utilizzi delle erbe aromatiche e i segreti della progettazione di un giardino, passando per la scoperta degli insetti utili e della vegetazione che popola la nostra città.

Programma comoleto: https://www.palazzomadamatorino.it/it/palazzo-madama/il-giardino/