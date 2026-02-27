Otto Marzo, tutti gli eventi organizzati dal Comune di Chieri

Conferenze, eventi, presentazioni di libri e mostre: la Città di Chieri celebra la Giornata Internazionale della Donna con numerose iniziative. Commentano l’assessora alla Cultura Antonella Giordano e l’assessora alle Politiche sociali, giovanili e del lavoro Vittoria Moglia: «Il ricco calendario di iniziative dimostra l’attenzione e l’impegno della Città di Chieri sul tema, un impegno che va oltre la ricorrenza simbolica dell’8 marzo e diventa occasione concreta per promuovere consapevolezza, cultura del rispetto e pari opportunità».

«Le donne sono veicolo di particolare efficacia per l’integrazione e la pace. Voglio rivolgere un pensiero di solidarietà alle donne che, in ogni parte del mondo, sono perseguitate, imprigionate, sottoposte a inaudite violenze. Alle madri costrette a piangere i propri figli caduti in guerra. Alle donne che lottano per vedersi riconosciuti i più elementari diritti, dalla salute, alla libertà, all’istruzione. Facciamo nostro il loro dolore, ascoltiamo la loro voce. Il mondo sarà migliore con forte protagonismo della saggezza e dell’equilibrio delle donne.» (Sergio Mattarella)

Giovedì 5 marzo, alle ore 17, Sala Conferenze della Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (Via Vittorio Emanuele II, 1): presentazione del libro della giornalista e scrittrice torinese Carola Vai dal titolo “Filomena Nitti e il Nobel negato” (Rubettino, 2025).

Filomena Nitti (Napoli, 1909-Roma 1994) scienziata e moglie di Daniel Bovet, venne esclusa dal Nobel per la medicina ricevuto dal marito nel 1957, nonostante la sua preziosa collaborazione. L’Autrice ripercorre nel libro il cammino di una donna dalla volontà di ferro, caparbia, ambiziosa, instancabile e con una passionalità indomita, la cui esistenza fu intrecciata a eventi storici che influenzarono la sua realtà e quella di tante altre donne dell’epoca. Dialogherà con l'Autrice l’assessore alla Cura della Città Biagio Fabrizio Carillo.

Venerdì 6 marzo, alle ore 16, presso il Parco Falcone e Borsellino, in via Giovanni XXIII, la FIDAPA sezione di Pino-Chieri organizza l’evento #OurStoryisOne, dedicato alle donne vittime innocenti del regime iraniano, in particolare donne di religione Bahai.

Da tempo i Comuni di Pino Torinese e di Chieri si sono dimostrati sensibili alla condizione di persecuzione delle donne in Iran, riconoscendo la cittadinanza onoraria a cittadine iraniane: Chieri all'attivista ambientale Niloufar Bayani, Pino Torinese a Fariba Kamalabadi, attualmente detenuta nel famigerato carcere di Evin.

Già nel 2022 il Comune di Chieri ha dedicato degli alberi del Parco Falcone e Borsellino a ricordo di donne attiviste in ambito religioso o dei diritti umani. Venerdì 6 marzo altre due piante, fornite dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Chieri, saranno dedicate alle 10 donne di religione Bahai impiccate in Iran.

Dopo la piantumazione, presso i locali del Ristorante ex-Mattatoio si svolgerà il convegno dedicato a tutte le vittime e all’approfondimento della situazione della repressione in Iran, soffermandosi in particolare sulla condizione delle donne.

Interverranno: Flora Ahadizadeh Sabet, presidente della Fidapa BPW Italye attivista dei diritti umani; Shahin Hesse, artista gallerista iraniana, che nelle sue opere racconta le storie delle vittime; Azam Bahrami, attivista ambientale.

Seguirà un rinfresco con tè e dolcini iraniani.

Sabato 14 marzo il Forum Donne Movimento del Chierese organizza in Sala Conferenze della Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (Via Vittorio Emanuele II, 1), dalle ore 15 alle 18, la conferenza dal titolo “Donne: diritti senza frontiere. Voci globali”.

L’incontro tratterà il tema dei diritti delle donne, che nel mondo rappresentano ancora oggi una lotta aperta per la parità, con notevoli disparità geografiche tra progresso e oppressione. Interventi e testimonianze provenienti da numerosi paesi del mondo, quali Afghanistan, Moldavia, Palestina, Sud America, Nord Europa, Iran e Cina.

Inoltre, dal 7 al 14 marzo, nello spazio espositivo della Biblioteca Civica sarà allestita la mostra a tema femminile del fotoreporter Giò Palazzo.

Dal 16 al 23 marzo, in occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario del primo voto delle donne nelle elezioni per la Costituente, nel referendum istituzionale e nelle consultazioni politiche e comunali del 1946, la Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (Via Vittorio Emanuele II, 1), ospita la mostra “Torino 1946 - 2026. Ottant’anni dal primo voto delle donne”, promossa dalla Città Metropolitana di Torino. L’esposizione celebra il traguardo storico del 1946, quando le cittadine italiane parteciparono per la prima volta alla vita democratica del Paese. Attraverso 12 pannelli fotografici, la mostra racconta non solo un atto politico, ma una vera rivoluzione sociale. Le immagini provengono dall’archivio “La Bottega del Ciabattino” di Franco Senestro, un tesoro di negativi salvato dalla chiusura della Gazzetta del Popolo. La qualità e l’autenticità di questi scatti sono tali da aver ispirato la ricostruzione storica del film di successo di Paola Cortellesi, “C’è ancora domani”.

La mostra sarà visitabile alla Sala Studio Roccati della Biblioteca Civica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19.

Chieri è uno dei 14 Comuni della Città Metropolitana che tra febbraio e maggio ospitano la mostra.

Venerdì 20 marzo il Centro antiviolenza InRete organizza alla Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone” (Via Vittorio Emanuele II, 1), dalle ore 17 alle 19, l’incontro con l’artista visuale e scrittrice Chiara Ceddia, che presenterà il volume “Se potremo impedire a un cuore di spezzarsi”, un volume che intreccia arte e testimonianza, unendo la forza dei ritratti femminili alla potenza della parola scritta.