Un pomeriggio di lettura nel cuore della GAM

Domenica 1 marzo dalle 14:30 alle 17:00 alla GAM

Per un pomeriggio, il museo si trasforma in uno spazio di tempo lento, ascolto e connessione.



Tra le sale, circondati dalle collezioni e dalla mostra NOTTI. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni, il dipartimento educazione GAM insieme a Reading Rhythms, Libri Sottolineati e Compagne di Banco invitano a vivere la lettura come esperienza condivisa: silenziosa, intima, ma profondamente collettiva.



Un Reading Party pensato per chi ama i libri, l’arte e i luoghi che sanno accogliere il pensiero.



Leggi – porta il tuo libro e immergiti in due sessioni di lettura silenziosa da 30 minuti.

Socializza – incontra altri appassionati e crea connessioni autentiche con conversazioni one-to-one.

Condividi – scambia idee, titoli e consigli nella sessione di gruppo.

La prima fase di lettura si svolgerà nelle sale espositive, circondati dalle opere esposte; le restanti fasi si terranno nell’Area Education. Al termine del Reading Party ai partecipanti sarà possibile l’accesso alla collezione e alla mostra.

Non è solo un evento, ma un’esperienza culturale: un pomeriggio in cui arte e lettura si incontrano, il tempo rallenta e il museo diventa un luogo vissuto, attraversato e abitato dalle storie di chi legge.