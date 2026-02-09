Il Tas respinge il ricorso di Angela Romei: niente Olimpiadi di curling

L’arbitro unico del Tas non ha raccolto prove sufficienti per dimostrare che la convocazione di Rebecca Mariani fosse arbitraria o irragionevole e ritiene che la Federazione mondiale di curling non abbia il compito di rivedere il processo di selezione a livello nazionale. Con queste due motivazioni, il tribunale sportivo svizzero ieri ha respinto i ricorsi dell’atleta pinerolese Angela Romei, contro Fisg e Wcf, sull’esclusione dalla nazionale olimpica femminile di curling a favore della figlia del direttore tecnico Marco Mariani. Si chiude così la speranza di partecipare in extremis alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
