Sport | 09 febbraio 2026, 09:44

Il Tas respinge il ricorso di Angela Romei: niente Olimpiadi di curling

Il Tribunale di Losanna non rimette in gioco la convocazione della pinerolese

Angela Romei

L’arbitro unico del Tas non ha raccolto prove sufficienti per dimostrare che la convocazione di Rebecca Mariani fosse arbitraria o irragionevole e ritiene che la Federazione mondiale di curling non abbia il compito di rivedere il processo di selezione a livello nazionale. Con queste due motivazioni, il tribunale sportivo svizzero ieri ha respinto i ricorsi dell’atleta pinerolese Angela Romei, contro Fisg e Wcf, sull’esclusione dalla nazionale olimpica femminile di curling a favore della figlia del direttore tecnico Marco Mariani. Si chiude così la speranza di partecipare in extremis alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Marco Bertello

