Moncalieri: ubriaco, causa un incidente e dichiara che alla guida era la moglie: scatta la denuncia della Polizia locale

Alla guida con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite, perde il controllo del mezzo, causa un incidente e poi dichiara che al volante era la moglie. Ma le bugie hanno le gambe corte e in breve la Polizia locale di Moncalieri ha ricostruito la verità dei fatti.

Tamponamento in via Sestriere

Il tamponamento avvenuto alcune sere fa in via Sestriere ha così portato alla denuncia a piede libero di entrambe le persone, per guida in stato di ebbrezza e sostituzione di persona. La furbata di provare a scambiarsi il posto con la sua signora è stato rapidamente smascherato dagli agenti: dopo aver sottoposto l’uomo all'alcoltest, il risultato ha confermato un tasso alcolemico ben superiore al consentito.

Immediato ritiro della patente

La conseguenza è stato l'immediato ritiro della patente per il sessantenne, oltre alla (doppia) denuncia.