Accuse infondate di Malual, Monviso risponde: “La vicenda dimostra lo spirito sportivo che ci anima”

“La vicenda appena conclusasi ci dà l’opportunità di dimostrare ancora una volta quale sia il sano spirito sportivo che anima il quotidiano agire delle persone a vario titolo impegnate nel club e dei numerosi e appassionati tifosi”. La società Monviso Volley commenta così l’archiviazione del caso Malual, con una nota in cui il nome dell’atleta azzurra non viene citato, se non nel titolo. Degli insulti razzisti, nella partita del 20 dicembre, contro Macerata non ci sono tracce, ma un’accusa pesante ha fatto il giro del mondo, tanto che molti tifosi sui social invocano un’azione proprio nei confronti di Malual e ipotizzano che la giocatrice abbia usato questo escamotage per riuscire ad abbandonare la Monviso Volley, come voleva ormai fare da settimane.

Intanto la squadra si sta preparando al derby di domani sera, mercoledì 11, alle 20,30, al Pala Bus Company con Chieri. Una delle ultime occasioni per fare punti salvezza, ma il ruolino di marcia del Fenera - quarta in classifica con 17 vittorie - non consente di sperare più di tanto.