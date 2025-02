Liste d'attesa, incontro in Regione tra i sindacati dei medici e l'assessore Riboldi: "Lavoriamo per un'intesa"

"Un incontro positivo e costruttivo, in un clima di collaborazione. Ho chiesto ai sindacati dei medici di stendere una piattaforma, anche valoriale, comune, che partendo da ciò che ci unisce - ovvero la centralità della sanità pubblica e l’indiscusso valore aggiunto che, in condizioni difficili, apportano i professionisti della sanità nelle strutture regionali - per ridurre le liste d’attesa. L’idea è un tavolo mensile presso la control room, che la direzione regionale dell’assessorato ha individuato come strumento utile per ricevere in tempo reale i dati e poter intervenire con i correttivi necessari. La condivisione dei dati è fondamentale per aumentare l’efficienza del sistema ed è una metodologia che dovrà diventare sempre più la modalità ordinaria di lavoro per tutti gli operatori". Così l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi al termine dell’incontro che si è tenuto oggi in assessorato.