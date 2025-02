Gigi d’Agostino per Sanremo 2025: il live dalla Costa Toscana venerdì 14 febbraio

Gigi d’Agostino torna a suonare nella baia di Sanremo in occasione del Festival 2025. Dopo l’esperienza dell’anno scorso che aveva dato il via al suo ritorno sulla scena dopo anni di assenza per via della sua malattia.

Venerdì 14 febbraio, sarà live a bordo della Costa Toscana con la sua musica. Il Capitano suonerà i suoi pezzi più iconici come “L’Amour Toujours” e “ In My Mind ”.



L’anno scorso Gigi d’Agostino era salito sul palco della nave da crociera e aveva emozionato il pubblico di tutta Italia con il suo djset trasmesso per qualche minuto anche durante la diretta del Festival.

Gigi D'Ag suonerà poi a Torino, in una serata evento, il prossimo venerdì 28 febbraio all'Inalpi Arena.