Al via i cantieri nelle zone del Balon: "Si attivino sgravi fiscali per i commercianti penalizzati dai lavori"

Una mozione per chiedere sgravi fiscali ai commercianti interessati dai lavori cominciati a fine gennaio in Borgo Dora, nelle aree del Balon. A farne formale richiesta i consiglieri del gruppo Lega in Circoscrizione 7 Daniela Rodia e Daniele Moiso, visti anche le precedenti misure già attivate in passato, sempre nella 7, per casi simili in Borgo Dora, ma anche in Corso Casale, Piazza della Repubblica, Corso Belgio e vie adiacenti.

Sgravi su Tari e Cosap

Un documento indirizzato al presidente della Circoscrizione Luca Deri e ai coordinatori, oltre al consiglio cittadino. L’intenzione è quella di riconoscere a tutti i commercianti interessati dai cantieri per più di sei mesi sgravi del 50% su Tari e Cosap.

“Nonostante i cantieri siano necessari per la riqualificazione - commentano i due esponenti della Lega alla 7 - i commercianti hanno manifestato diverse criticità tra cui la mancanza di passaggio dei clienti avendo entrambi i marciapiedi non percorribili, sia su lato via Mameli e sul lato di Piazza della Repubblica”.

Il disagio espresso dai negozianti

Nei giorni scorsi cinque negozi in particolare avevano contestato l’avvio dei lavori cominciati il 27 gennaio.

Sono Pizza Kebap Porta Palazzo, la Panetteria Da Marzia, il Bar Caffè Mercato, Quagliotti Biciclette e Inter Salotti. La contestazione riguardava il non essere stati avvisati sull’imminente avvio dei lavori, ma anche la scelta del periodo, quello di febbraio, di ripartenza, ma anche di scadenze fiscali.

Chiusi tra due cantieri

Alcuni di questi sono “chiusi” tra due cantieri. Quello di Piazza della Repubblica che prevede la realizzazione di un “Housing Sociale” con 40 alloggi di edilizia abitativa pubblica per anziani. Si tratta di un intervento in atto da tempo, realizzato con fondi Pnrr e che dovrebbe concludersi nel 2026.

Quello avviato da poche settimane sarà realizzato invece con fondi Pinqua e prevede la modernizzazione e il rifacimento del manto stradale di tutta l’area del Balon. Il costo dell’intervento è di 2milioni e 400 mila euro con interventi di cura, di abbellimento del suolo e di miglioramento della qualità ambientale degli spazi pubblici della borgata storica.

Cosa prevedono i lavori

In particolare in via Mameli verrà allargato il marciapiede con l’asfalto che verrà portato a raso per abbattere le barriere architettoniche.

I lavori poi proseguiranno in via Lanino fino al piazzale dove verrà fatta una rotatoria e rifatta la pavimentazione nell’area dell’uscita della Scuola Cottolengo. Ci sarà poi anche la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola d’infanzia Maria Teresa.