A Torino un servizio di tuttofare per manutenzioni, riparazioni e montaggi

Si tratta di un punto di riferimento per chi ha bisogno di una mano competente per lavori che spaziano dal montaggio di mobili e lampadari alla gestione di piccoli interventi elettrici o idraulici, fino alla sostituzione di componenti e alla sistemazione di elementi d’arredo. L’approccio mira a offrire una gestione semplice e affidabile di molte attività quotidiane senza dover ricorrere a professionisti diversi per ogni tipo di lavoro.

Il servizio segue ogni richiesta partendo da una valutazione delle esigenze specifiche del cliente e prosegue con un contatto diretto per definire tempi e modi dell’intervento. È possibile richiedere informazioni o programmare un intervento tramite telefono o WhatsApp.

Ambiti di intervento più richiesti

Tra i lavori più frequenti ci sono il montaggio di mobili, mensole e apparecchi di illuminazione, la sostituzione di prese e interruttori già esistenti, piccoli interventi su rubinetti e scarichi, nonché la sistemazione di serrature, porte e tapparelle. Anche ritocchi di imbiancatura e fissaggi vari rientrano tra i servizi offerti, permettendo di coprire molte necessità quotidiane in casa o in un locale commerciale.

Gestione semplice e diretta

Il servizio si propone come un unico referente per molte esigenze di manutenzione ordinaria, riducendo la necessità di cercare e coordinare più professionisti. Ogni richiesta viene analizzata prima dell’intervento per definire la soluzione più efficace e programmare l’attività nei tempi concordati. Questo modello pratico permette di affrontare diversi tipi di lavori con chiarezza e ordine, anche combinando più interventi in un’unica visita quando possibile.

Per informazioni sul servizio di tuttofare attivo a Torino e provincia sono disponibili i seguenti riferimenti.

Handyman – Tuttofare Torino e provincia

Via Conte di Roccavione, 48 – 10147 Torino (TO)

Tel / WhatsApp: 351 725 9693

Sito: https://www.tuttofaretorino.it













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.