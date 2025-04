I cittadini danno i voti alle zone rosse: “San Salvario migliora, Nizza-Bengasi disastrosa”

Due mesi di zone rosse possono bastare per esprimere i primi pareri, le prime opinioni, su ciò che funziona e su ciò che non va. E così in un incontro pubblico ai giardini Ginzburg (un'ex zona franca strappata al degrado) i cittadini hanno dato i loro personalissimi voti ai quartieri San Salvario e Nizza Millefonti. Segnalando le zone che restano molto sensibili e avanzando richieste alle forze dell'ordine.

San Salvario

Il pattuglione fisso nel quadrilatero compreso tra i corsi Vittorio Emanuele II e Marconi, via Nizza e via Madama Cristina qualche risultato lo ha portato. Anche se restano le criticità. Come l'incrocio via Berthollet-via Saluzzo, segnalato non a caso dai residenti. Anche ieri, 2 aprile, quattro spacciatori occupavano i marciapiedi a un isolato dal presidio interforze. "E' un’area su cui siamo molto concentrati e grazie alla municipale abbiamo attivato alcune iniziative in ambito pulizia - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Porcedda -, ma stiamo cercando, in via generale, soluzioni anche con i servizi sociali perché il problema da risolvere è quello della domanda. Sennò lo spaccio si sposterà solo".

E poi c'è Porta Nuova. "Stiamo concentrando idee e iniziative che non siano solo di polizia ma anche sul campo del sociale - ha continuato Porcedda -. In parte per riqualificare l’area dei portici dal punto di vista urbanistico ed estetico e in parte per farli rivivere dando spazio alle iniziative delle associazioni".

[I portici di via Nizza]