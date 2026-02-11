AI Match: apre domani il bando per avvicinare le pmi torinesi a soluzioni di intelligenza artificiale

Si apre domani alle 9 il bando della Camera di commercio di Torino per il progetto AI Match, l’iniziativa che ha l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale una leva concreta di crescita e competitività anche per le piccole e medie imprese del territorio.

Nato grazie all’accordo di collaborazione tra Camera di commercio di Torino e Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (AI4I), AI Match prevede interventi di accompagnamento e formazione per le PMI torinesi, azioni di matching attraverso la piattaforma SUK – System User Knowledge, coprogettazione di soluzioni personalizzate e su misura per le imprese partecipanti, e un contributo economico sotto forma di voucher per la realizzazione del progetto.

Per accedere alla Fase 1 di AI Match le aziende devono inviare una manifestazione di interesse entro il 25 febbraio alle ore 17. Questa prima fase, rivolta a massimo 50 aziende, prevede un percorso formativo e di tutoraggio per le imprese partecipanti, al fine di supportarle nella definizione del progetto AI da sviluppare.

La Fase 2 di AI Match, invece, prevederà una selezione dei progetti migliori, che potranno usufruire di un contributo per la realizzazione del progetto, e verrà attivata attraverso un successivo bando, che sarà pubblicato indicativamente nel mese di maggio 2026.

AI Match potrà contare su uno stanziamento da parte della Camera di commercio di Torino di 150mila euro. Il contributo, pari ad un massimo di 7.500 euro a impresa, sarà erogato sotto forma di voucher a fondo perduto, a copertura parziale dei costi ammissibili sostenuti per progetti di sviluppo e applicazione dell’IA in azienda. Oltre allo stanziamento camerale, è previsto un ulteriore co-finanziamento pari ad altrettanti 150mila euro messo a disposizione direttamente da AI4I attraverso il progetto europeo AI Factory per coprire le attività di ricerca, tutoraggio e sviluppo applicativo svolte dal personale AI4I a supporto dei progetti selezionati.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.to.camcom.it/AI-Match-2026