Luserna San Giovanni: auto prende fuoco nella notte dentro il garage

Aveva pochi mesi e ha preso fuoco in garage, probabilmente per un cortocircuito alla batteria. È accaduto la scorsa notte a Luserna San Giovanni in un’abitazione nella zona di via Gianavello. La macchina, una Opel, era parcheggiata nell’autorimessa che si è riempita di fumo ma a cui non si è propagato l’incendio.

I vigili del fuoco di Luserna San Giovanni e di Pinerolo sono intervenuti verso l’una spegnendo le fiamme che hanno divorato la parte anteriore dell’auto, liberando il garage dal fumo,e estraendo il mezzo con il verricello.