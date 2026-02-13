Campi da calcio Colletta, conto alla rovescia per l’inaugurazione dopo la riqualificazione Pnrr

Nuovo manto sintetico e interventi di manutenzione completati: sabato 21 febbraio 2026 alle 14.30 verranno inaugurati ufficialmente i rinnovati campi da calcio dell’impianto Colletta di via Sibilla Aleramo 24.

L’intervento rientra tra i progetti finanziati con fondi Pnrr e ha riguardato in particolare il rifacimento del campo in erba sintetica, con la posa di un manto di ultimissima generazione, pensato per garantire migliori performance sportive e maggiore sicurezza per gli atleti. Contestualmente è stata effettuata la manutenzione ordinaria del campo in erba naturale.

Si tratta dell’ultimo tassello di un più ampio percorso di riqualificazione dell’impianto sportivo, che negli anni scorsi aveva già interessato il rifacimento degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e dei rubinetti lava scarpe.

L’inaugurazione di sabato rappresenterà quindi un momento simbolico per il quartiere e per le società sportive che utilizzano la struttura, ora completamente rinnovata e pronta ad accogliere atleti, giovani e famiglie in spazi più moderni e funzionali.