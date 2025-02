Dopo 7 anni si completa la pista ciclabile di via Nizza, ma spariscono altri 20 posti auto

Sono iniziati, in via Nizza, i lavori dell’ultimo tratto di pista ciclabile, quello tra via Valenza e via Sommariva. Così la prossima estate, dopo 7 anni, sarà possibile viaggiare in bici, su un unico rettilineo, da piazza Bengasi fino alla stazione di Torino Porta Nuova (e viceversa). Si completerà l’arteria dedicata alle due ruote, il cui primo lotto “Vittorio Emanuele II- Bramante” è stato inaugurato nel 2018, fino ad arrivare al tratto “Sommariva-Maroncelli”, realizzato dalla Città di Torino, e a quello “Biglieri-Valenza” di competenza del centro Lingotto.

Spariscono 20 posti

Il tracciato porterà alla scomparsa di altri venti posti auto lato negozi. Notizia, questa, accolta con dolore dal quartiere Nizza Millefonti che oggi, al contrario, avrebbe bisogno di più parcheggi. Recentemente è stata proprio la stessa Circoscrizione 8 a trovarne di nuovi lungo corso Caduti sul Lavoro. “Ma finché non aprirà il parcheggio sotterraneo della Regione Piemonte - precisano il presidente, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi -, la situazione continuerà ad essere precaria. Tuttavia continueremo a cercare soluzioni per venire incontro alle richieste dei cittadini”. La pista ciclabile, come si può vedere dalle immagini, sarà protetta a lato dal passaggio delle auto. Essendo quel tratto, davanti al grattacielo della Regione, molto stretto per via della presenza della fermata della metro. “Un punto pericoloso, ecco perché abbiamo chiesto un intervento in più” così Loi.

Via il dehors

Intanto all’altezza di via Passo Buole, grazie a una interlocuzione con gli ultimi concessionari, è stato rimosso il dehors abbandonato. E di conseguenza è stata “raddrizzata” (a livello di segnaletica) la pista ciclabile che viaggiava storta. “Siamo molto contenti di questa prosecuzione dei cantieri - concludono Miano e Loi -. Per completare l’intero asse ciclabile sarà successivamente realizzato l’anello “Bramante” che metterà in sicurezza i due tratti ciclabili e mono-direzionali. Il progetto c’è, sicuramente in tempi molto rapidi sarà sviluppato anche l’ultimo intervento".