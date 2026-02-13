Questa sera (ore 21) una nuova puntata di TIME OUT WOMEN; Ospiti De Bortoli, Zago e Pasquino

Ritorna come tutti i venerdì sera (ore 21) “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Anche per questo sedicesimo appuntamento stagionale, i conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi faranno il punto sui campionati di A1 e A2. Tre i collegamenti in programma: il primo vedrà come protagonista il libero della Megabox Vallefoglia Chiara De Bortoli; Il secondo collegamento sarà con l’opposto della Trasporti Bressan Offanengo Valentina Zago. Infine il terzo collegamento raggiungerà la palleggiatrice della Epiù Casalmaggiore Laura Pasquino. Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Enrico Barbolini e Valentina Diouf dell’EuroteK Laica Uyba, Ulrike Bridi della Wash4green Monviso, Anna Gray della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Alice Farina della Futura Giovani Busto Arsizio. Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.