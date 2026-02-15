Volley A1/F: un punto e tanti rimpianti dalla trasferta marchigiana

Potevano essere 3 punti, invece ne è arrivato solo 1. Monviso Volley si scioglie nel finale del quarto set, non concretizzando un march point e crollando sotto le fucilate di Bici. La squadra di Nica non riesce a compattarsi nel tie-break e le tigri di Vallefoglia conquistano anche il quinto set. Molto rammarico e una salvezza sempre più complicata: le monvisine sono a 21 punti con Macerata, mentre Cuneo, staccata di un punto, sta chiudendo il suo match a Novara ed è sotto 2-1.

L’ultima giornata di sabato 21, però, non promette bene, le monvisine andranno a Conegliano, mentre Cuneo ospiterà Vallefoglia e Macerata giocherà a Bergamo. Due partite più semplici di quella della Wash4green.

Primo set

Invasione ed errore di Dodson ed è 4-2. Il vantaggio casalingo raddoppia con Bici (7-3). Le monvisine si portano diverse volte a -1, senza riuscire nell’aggancio le tigri si riportano a +4 con Bici che sfrutta il muro (18-14), sempre l’opposta marchigiana regala il diagonale del 21-16 e Kindermann si stampa sulle mani di Omoruyi (22-16). Nica butta dentro Battistoni, Monviso arriva sino al 24-23, annullando due set point, ma la Wash4green spreca un paio di palle e Omoruyi appoggia a terra la palla del 25-23.

Secondo set

Confermata Battistoni in regia. Monviso va sotto 3-1, ma reagisce con Dodson in battuta e Kindermann piazza il diagonale del 3-5. Malinteso in difesa nel campo monvisino e le tigri agguantano il 5-5. Un ace di D’Odorico riconsegna il +2 (6-8). Butigan sbarra la strada ad Akrari (12-12). Le ospiti però scappano sul +3 grazie a un errore di Omoruyi (13-16). Davyskiba dalla seconda linea: 16-20. Le monvisine prendono il largo nel finale arrivando a +6, ma Vallefoglia arriva sino al -1 (23-24), ci pensa D’Odorico con un mani out a rendere il 23-25.

Terzo set

Inizio equilibrato. È Davyskiba a piazzare il primo break (7-9). Allunga Monviso con il muro di D’Odorico (10-13). Le ospiti però si disuniscono e Battistoni pasticcia dopo una ricezione (20-20). Il sorpasso arriva con l’ace di Bici (21-20). Šiftar si fa murare da Carletti (22-20). Ma Dayskiba con un 1-2 rimette tutto a posto (22-23). Carletti spara fuori e regala 2 set point: il parziale si chiude al secondo con una palla fuori di Giovannini (23-25). Arriva così almeno un punto fondamentale in classifica.

Quarto set

Parziale combattuto come il precedente, lo strappo arriva sul 12-14 con un errore di Candi. Un altro errore, stavolta di Bici, consegna il 14-17. Le tigri però rosicchiano punti e il muro di Thokbuom valle il 19-19. La Monviso conquista un match point, ma è di nuovo Thokbuom a mettere una pezza (24-24). Kindermann spara fuori ed è set point Vallefoglia. Bici tira la fucilata del 26-24.

Quinto set

Dodson piazza 1-2, ma risponde subito Bici (2-2). Candi e Giovannini mette la freccia (4-2). Una doppia Omoruyi allunga ancora: 9-5. E il finale non ha storia: D’Odorico spara out il colpo dell’11-15.

Aggiornamento delle 20,23

Cuneo vince al quinto set a Novara e si salva virtualmente. Le monvisine, per superarlo, dovrebbero vincere almeno al tie-break con Conegliano. La lotta salvezza sarà con Macerata.