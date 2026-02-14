 / Attualità

A 20 anni dai Giochi di Torino 2006 ancora viva la passione e l'impegno dei volontari

Un evento in Città metropolitana per rievocare quegli indimenticabili giorni di febbraio

Una immagine dell'incontro di ieri pomeriggio

L’orgoglio di aver contribuito al successo delle XX Olimpiadi Invernali e delle IX Paralimpiadi Invernali di Torino 2006, la consapevolezza di quanto e come sono cambiati la città e il suo territorio metropolitano grazie ad un evento irripetibile: tutto questo ieri pomeriggio nell’evento che la Città metropolitana di Torino e l’associazione Etica e Sport hanno organizzato nella sala panoramica al XV piano della sede di corso Inghilterra, chiamando a portare la loro testimonianza i volontari e i vertici organizzativi dell’evento olimpico e paralimpico.

Per tutti è stato un tuffo indietro di vent'anni, indossando divise olimpiche e paralimpiche e simboli dei Giochi Invernali del 2006: per amministratori pubblici e volontari è stato un bellissimo pomeriggio di ricordi, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Soddisfatto il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha donato una pergamena a Valentino Castellani e Tiziana Nasi, in segno di riconoscenza per il loro straordinario impegno al vertice dei Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Oltre a Castellani e Nasi, hanno portato la loro testimonianza Mercedes Bresso, che ha guidato la Provincia di Torino dal 1995 al 2004 e a seguire la Regione Piemonte dal 2005 al 2010; Antonio Saitta, presidente della Provincia dal 2004 al 2014; Silvana Accossato, assessora allo sport e al turismo nelle Giunte provinciali di Mercedes Bresso e responsabile del progetto “I Ragazzi del 2006” che coinvolse 25.000 giovanissimi residenti in 200 tra Comuni e Comunità Montane, a partire dal 1999.

E ancora; Pierpaolo Maza, vicepresidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi e attuale presidente di Etica e Sport; il giornalista Luca Rolandi, uno dei protagonisti della comunicazione del Comitato organizzatore di Torino 2006; Michele Calleri, presidente dell'associazione Volo2006 ODV che raccoglie diverse centinaia di volontari che proseguono il loro impegno nei grandi eventi sportivi piemontesi e non solo. Per tutte e tutti le foto-ricordo di gruppo in divisa e con le fiaccole olimpiche di vent'anni fa, nella speranza che tra quattro anni i Giochi Olimpici Invernali nella vicina Francia possano coinvolgere ancora il territorio torinese.

