I 5 Stelle chiedono chiarimenti sul campo Oxilia, Lomanto: "Rilanciato entro fine mandato"

Mozione M5S respinta, l'area rilanciata con il modello Caivano ma tempistiche ancora incerte

Il futuro del campetto sportivo Oxilia al centro dell’ultimo Consiglio della Circoscrizione 6. Con una mozione, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha chiesto aggiornamenti puntuali sullo stato dell’impianto di via Scotellaro, da tempo inutilizzabile, e sulle procedure avviate per il suo recupero. Dal presidente Valerio Lomanto è arrivata, però, una risposta che sa di rassicurazione: "L’obiettivo è rilanciarlo entro la fine del mandato". Con il cosiddetto “modello Caivano”.

Le richieste

Nel documento i consiglieri pentastellati Valter Cangelli e Fabio Cambai hanno chiesto di riferire sullo stato del bando attivato per la gestione dell’area, sugli eventuali esiti e sulle tempistiche previste per il recupero dell’impianto. Con la verifica di un possibile coinvolgimento del Comune di Torino "qualora fossero emerse criticità economiche o amministrative, oltre alla necessità di garantire un’adeguata informazione al Consiglio e ai residenti".

Il documento bocciato

Mozione che, tuttavia, è stata bocciata. "Noi volevamo metterlo a bando - ha proseguito Lomanto -, poi si è aperta una possibilità". Ossia l'accesso a finanziamenti governativi nell’ambito del cosiddetto “modello Caivano”, legato ai lavori dell’Osservatorio regionale sulle periferie e alle misure nazionali per la rigenerazione urbana e il contrasto al degrado.

"Fondi nazionali di cui non abbiamo tempistiche - ha concluso Lomanto -, ma al tempo stesso siamo sicuri che entro la fine del mandato l’Oxilia verrà rqualificato". La richiesta di fondi trasmessa al Ministero dell’Interno (un milione di euro per due progetti: Oxilia e la Barca di via Avondo) mirava a sostenere gli interventi necessari per restituire l’impianto al quartiere. Trasformandolo in un polo aggregativo.

Philippe Versienti

