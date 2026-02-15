 / S. Rita / Mirafiori

S. Rita / Mirafiori | 15 febbraio 2026, 07:27

Reti rotte e transenne danneggiate, così il campetto da basket rappresenta un pericolo

Dopo la pulizia resta il problema del terreno da gioco che presenta condizioni di rischio per i ragazzi

Transenne divelte, parti metalliche fuori dalla sede e potenzialmente pericolose. È questa oggi la fotografia dell’area basket di via Rismondo angolo via Millelire, a Mirafiori Sud, un piccolo spazio sportivo recintato ma ad accesso libero che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per giovani e residenti del quartiere.

Dopo una prima segnalazione dello scorso dicembre, l’area è stata ripulita da cartacce e fogliame. Una importante miglioria, ma che - certo - non ha risolto il problema principale: le recinzioni danneggiate continuano a rappresentare un rischio per chi utilizza il campetto, con elementi metallici divelti che potrebbero causare ferimenti.

Proprio su questo aspetto è tornato a intervenire il consigliere della Circoscrizione 2 Davide Schirru, del gruppo “Noi Progettiamo per la 2”, che ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti. L'appello è per una manutenzione dell’area e per un intervento definitivo di messa in sicurezza.

Le aree pubbliche dedicate allo sport devono essere sicure e pienamente fruibili - aveva già sottolineato il consigliere -. Il degrado rischia di compromettere la funzione sociale di questi spazi e di allontanare i cittadini”.

L’auspicio è ora che, dopo la pulizia, possa arrivare anche il ripristino completo delle recinzioni, così da restituire al quartiere un impianto sportivo davvero sicuro.

Philippe Versienti

