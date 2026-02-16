Un falò di luce brilla sulla facciata del municipio di Luserna San Giovanni

A Luserna San Giovanni un falò valdese è stato acceso anche sulla facciata del municipio. Sono entrati in funzione ieri sera – domenica 15 febbraio – alle 18,30 i proiettori che il Comune ha acquistato e installato grazie ai fondi Pnrr per la digitalizzazione. La prima immagine, proiettata ogni sera sulla facciata del municipio fino a domenica 22 febbraio, è dedicata alle celebrazioni del 17 febbraio. Un fuoco arde al centro della composizione grafica che rimarrà visibile fino all'una di notte.

“Visto il periodo in cui sarebbe stata effettuata l'installazione di tutta la strumentazione, si è pensato che per inaugurare il progetto sarebbe stato perfetto proporre una scenografia legata al 17 febbraio, cercando di studiare una grafica sobria e solenne, che potesse creare un connubio armonico tra memoria storica e modernità” commenta Davide Meggiolaro, consigliere comunale che ha seguito il progetto. Alla scelta dei contenuti da proiettare sulla facciata del municipio ha collaborato la Fondazione Centro culturale valdese.