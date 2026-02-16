Con "Moncalieri Lavora" torna l'appuntamento che fa incontrare domanda e offerta

La Città di Moncalieri, in collaborazione con il Centro per l’Impiego, presenta la quarta edizione di Moncalieri Lavora, l’expo delle opportunità di lavoro, che si terrà mercoledì 12 marzo presso il Pala Expo di Moncalieri e che negli anni si è affermato come un appuntamento strategico per il territorio e un punto di riferimento per l’incontro domanda-offerta di lavoro.

Dalle ore 10 alle ore 17, le persone in cerca di occupazione potranno candidarsi direttamente presso le postazioni di aziende e agenzie per il lavoro, sostenere colloqui conoscitivi e ricevere supporto nei percorsi di orientamento e valorizzazione delle competenze.

Oltre 150 le "posizioni aperte"

È confermata la presenza delle organizzazioni sindacali e di categoria e delle istituzioni, tra cui la Regione Piemonte con il progetto Obiettivo Orientamento Piemonte, l’Unione dei Comuni, gli enti di formazione e le scuole. L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro per l’Impiego, che ha contribuito al coinvolgimento delle realtà aziendali, a dimostrazione dell’impegno del territorio e dello sforzo di rete promosso dalla Città.

Saranno presenti oltre 60 postazioni, pensate per favorire il dialogo diretto tra candidati e operatori e lo svolgimento di colloqui conoscitivi relativi alle offerte di lavoro attive. Ad oggi, sono oltre 150 le “posizioni aperte” presentate tra operatori, partner e aziende.

Baby Parking e Corner CV tra le novità del 2026

Con l’edizione di quest’anno, Moncalieri Lavora” introduce nuovi servizi pensati per venire incontro alle esigenze dei partecipanti:

Baby parking: uno spazio dedicato, gestito da una cooperativa specializzata, per accogliere bambini dai 6 mesi ai 10 anni, consentendo a genitori e famiglie di partecipare ai colloqui in serenità.

Servizio di interpretariato: rivolto a cittadine e cittadini che non hanno ancora piena padronanza della lingua italiana, per facilitare lo svolgimento dei colloqui e l’incontro con le aziende.

Corner CV: uno spazio in cui professionisti supporteranno i partecipanti nella revisione del curriculum, nella valorizzazione delle competenze e nella stampa immediata del documento.

I commenti e le cifre dell'anno passato

“Moncalieri Lavora nasce per essere uno strumento concreto al servizio delle persone in cerca di lavoro. L’edizione 2026 rappresenta un’evoluzione di un modello che ha dimostrato di funzionare: mantenere ciò che è stato efficace negli anni passati e rafforzarlo con nuovi servizi, per rendere l’accesso alle opportunità ancora più semplice, inclusivo e di qualità”, dichiara Silvia Di Crescenzo, assessore alle Politiche per il Lavoro della Città di Moncalieri.

“Insieme al Centro per l’Impiego e alla rete dei partner territoriali, l’obiettivo è accompagnare le persone non solo nel momento del colloquio, ma in un percorso più ampio di orientamento, consapevolezza e tutela, valorizzando competenze e diritti nel mondo del lavoro”, sottolinea il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

I numeri della scorsa edizione

Forte del successo delle edizioni precedenti, l’edizione 2025 di Moncalieri Lavora ha registrato una crescita significativa, con 661 partecipanti (+91,59% rispetto al 2024), 162 opportunità lavorative (+39,7%) distribuite in 33 settori e 2.342 colloqui complessivi (1.182 di selezione e 1.162 orientativi), confermando il rafforzamento della rete territoriale composta da 68 operatori e partner, Moncalieri Lavora 2026 si propone di consolidare e rafforzare un modello che ha dimostrato di funzionare: creare uno spazio concreto, inclusivo e di qualità per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Aspettando “Moncalieri Lavora 2026”

18 e 24 febbraio – 4 marzo | Botteghe Limone

In avvicinamento all’evento principale, sono previsti tre appuntamenti di preparazione e approfondimento dal titolo “Aspettando Moncalieri Lavora”, che si terranno presso le Botteghe Limone di Moncalieri (Via E. De Filippo, 5).

Gli incontri sono pensati per accompagnare cittadini, studenti, lavoratori e aziende verso una partecipazione consapevole e proficua, affrontando i temi della disabilità e dell’inclusione lavorativa, del ruolo delle donne e delle comunità nello sviluppo del territorio e della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla legalità, alle tipologie contrattuali e alla tutela dei diritti.

Calendario

mercoledì 18 febbraio 2026 | ore 14.30 – 16.00

Disabilità e lavoro

A cura del Centro per l’Impiego, dell’Unione dei Comuni e A.I.R Down

martedì 24 febbraio 2026 | ore 11.00 – 12.30

Lavoro, donne, comunità

Dati, servizi di conciliazione e pratiche di impresa per lo sviluppo del territorio e l’autonomia femminile

A cura dell’Agenzia per il Lavoro Cooperjob

mercoledì 4 marzo 2026 | ore 14.30 – 16.30

Sicurezza sul lavoro: contratti tossici e tutela dei lavoratori

A cura di Confcooperative / F.A.T.A. sc

Il programma dettagliato e gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali ufficiali del Comune di Moncalieri e di Moncalieri per le Persone ( https://moncalieriperlepersone.it/ )

Per Info: moncalieri.lavoro@comune.moncalieri.to.it

☎ 011 6401425 / 428