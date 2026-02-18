Over 65: alla Fabbrica del Benessere corsi gratuiti per restare in forma

Non solo la ginnastica dolce... anche tai chi, bridge e balli di gruppo possono aiutare a prevenire i disturbi più comuni che si manifestano con l’avanzare dell’età. La Fabbrica del Benessere di Luserna San Giovanni si rivolge agli over 65 con un programma di corsi gratuiti finanziati dalla Regione: “L’ente ci ha assegnato contributo di 13.000 euro nell’ambito delle politiche per promuovere l’invecchiamento attivo. A questa cifra, abbiamo aggiunto 2.000 euro di cofinanziamento che ci permettono di garantire corsi gratuiti per 6 ore a settimana per ogni iscritto”, spiega Daniela Magra, fondatrice della Fabbrica del Benessere.

Gli over 65 non dovranno quindi pagare le attività ma solo prenotarsi e disdire in caso di assenza. I corsi che possono fare sono stati scelti dall’associazione: “Assieme a medici, assistenti sociali e fisioterapisti ci siamo chiesti quali siano le condizioni fisiche e psichiche che con l’età cominciano a peggiorare. Poi, abbiamo individuato delle attività che possono contribuire a rimanere in salute” aggiunge.

Così, ad esempio, il tai chi aiuta a prevenire problemi alle articolazioni, i balli di gruppo a mantenere un buon equilibrio, il bridge mantiene allenati memoria e ragionamento logico.

“I corsi sono distribuiti su quattro giorni alla settimana tenendo conto dello stile di vita e della quotidianità degli over 65. I balli saranno la domenica pomeriggio, momento della settimana in cui spesso ci si ritrova da soli” conclude Magra.

Per chiedere informazioni o iscriversi bisogna contattare il numero 350 1920600.