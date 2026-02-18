Estate Ragazzi Torino 2026, al via il corso gratuito sull’inclusione nei centri estivi

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso gratuito di formazione “Estate Ragazzi Torino 2026”, dedicato al tema dell’inclusione nei centri estivi. Un percorso pensato per animatori, educatori di sostegno e coordinatori che vogliono approfondire strumenti e competenze per lavorare con minori con disabilità.

Il corso è promosso da ITER con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Ufficio Pio, in collaborazione con Fondazione Paideia, Area ETS, CasaOz, Cooperativa Il Margine, Safatletica Torino, Polismile, Un Sogno Per Tutti Scs e Minollo Aps.

Sei incontri e 40 ore di tirocinio

La formazione si articola in sei incontri in aula, in programma tra marzo e maggio, dalle 17.30 alle 20 presso la scuola Centro Civico di via Bardonecchia 34. È inoltre previsto un tirocinio esperienziale di 40 ore che si svolgerà nelle sedi degli enti partner.

Tra i temi affrontati: l’osservazione nel lavoro educativo, la gestione delle crisi e dei disturbi come DOP e ADHD, il disturbo dello spettro autistico, le relazioni tra pari e le proposte inclusive, la comunicazione con le famiglie e gli strumenti di gestione del conflitto.

Frequenza obbligatoria e attestato

Per animatori, educatori e coordinatori senza esperienza specifica con minori con disabilità è obbligatoria la partecipazione a tutti gli incontri e al tirocinio. Per ottenere l’attestato è richiesta la frequenza di almeno l’80% del percorso complessivo.

Chi invece possiede già esperienza nel settore potrà scegliere di partecipare anche solo a uno o più incontri in aula. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 marzo, salvo esaurimento posti. La conferma verrà inviata prima dell’avvio del corso.