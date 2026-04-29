Inclusione al lavoro, Att torna alla Buvette di Palazzo Civico

Nella giornata del 4 maggio Att avrà nuovamente l’occasione di gestire il servizio bar della Buvette del Consiglio Comunale a Palazzo Civico, alternandosi con la Cooperativa Frassati come previsto dal relativo bando: una bellissima iniziativa di inclusione e una occasione per confermare la profonda vocazione sociale di Torino.

Att infatti è un’impresa sociale torinese che si occupa di inserimento lavorativo rivolto a persone con disabilità cognitiva e nello spettro autistico: giovani tra i 20 e i 30 anni che iniziano a sperimentarsi all’interno del mondo del lavoro, a prendere fiducia nelle proprie potenzialità e sviluppare delle competenze specifiche e altre trasversali. ATT sviluppa diversi percorsi occupazionali in ambito ristorativo: il principale consiste nella preparazione e vendita di merende nelle scuole superiori di Torino e Settimo, dove un ben preparato team di addetti alle vendite affronta il quotidiano “assalto” di studenti affamati che arrivano dalle aule nei pochi minuti degli intervalli.

Att ha sviluppato anche un proprio settore catering, così da proporre ai propri dipendenti un momento di formazione ulteriore: infatti, tale servizio permette di relazionarsi con mondi, contesti, servizi diversi, arricchendo notevolmente il ventaglio di esperienze. I giovani che lavorano in Att diventano così protagonisti nelle proprie scelte di autonomia e indipendenza: l’esperienza della Buvette può rappresentare in un certo senso il culmine di tale percorso, almeno in relazione al periodo trascorso in azienda! Per conoscere meglio la realtà di Att si può consultare il sito www.attimpresasociale.it, realizzato da un gruppo di collaboratori che non hanno difficoltà a esporsi in prima persona e parlare di sé stessi, delle barriere che incontrano, dei sogni che cercano di realizzare, delle attività che stanno portando avanti.