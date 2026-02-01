A Torino lanciato un avviso pubblico ENPACL per l’acquisto di una unità immobiliare ad uso ufficio

AVVISO PUBBLICO ENPACL, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, rende noto che sul sito istituzionale www.enpacl.it è pubblicato l’avviso di ricerca di mercato per l’acquisto di una unità immobiliare ad uso ufficio nella città di Torino, zona centrale, Crocetta e San Salvario con superficie da 400 a 1000 mq.

Sono ammesse alla partecipazione persone fisiche o giuridiche.

Non sono consentite manifestazioni di interesse per conto di soggetti terzi.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al giorno 13 marzo 2026.