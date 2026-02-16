Mirafiori, la 500 ibrida fa sentire i suoi effetti: arrivano i primi 80 inserimenti in catena di montaggio

Comincia a farsi sentire l'effetto della 500 ibrida per Mirafiori. Sono infatti entrate ufficialmente oggi, alle Carrozzerie, le prime 80 risorse annunciate nei mesi scorsi per sviluppare la produzione della nuova vetture che, da metà marzo, avrà anche un secondo turno produttivo. Buone notizie che seguono di qualche ora la manifestazione di sabato scorso, Innamorati di Torino, che ha visto in piazza tutte le sigle metalmeccaniche cittadine per chiedere un rilancio del settore automotive.

Altri 160 entro febbraio

Entro il mese di febbraio sono previsti altri 160 ingressi e gli altri inserimenti sono previsti nel corso del mese di marzo. Nel complesso, all’interno del comprensorio di Mirafiori e in altre sedi torinesi/piemontesi (Economia Circolare, Powertrain, Parts&Services e Verrone) saranno inserite oltre 430 persone.

Età media bassa

Tutte le nuove persone selezionate sono diplomate e con un’età media di 24 anni. Appena entrate in stabilimento, sono state suddivise in varie classi ed hanno cominciato i corsi di formazione per poi potere lavorare nei prossimi giorni lungo le linee di produzione. “Questi giovani – ha sottolineato Giuseppe Manca, responsabile delle Risorse Umane di Stellantis in Italia - rientrano in un'importante iniziativa di ricambio generazionale che stiamo portando avanti dallo scorso anno in Italia quando abbiamo inserito quasi 500 persone, di cui 120 ingegneri sempre a Torino. Anche nel 2026 prevediamo di inserire in azienda nuovi colleghi, tra cui appunto gli oltre 400 del complesso di Mirafiori di cui oggi abbiamo avuto un primo inserimento. Quanto successo oggi è un ulteriore esempio tangibile dell’impegno di Stellantis in Italia”.