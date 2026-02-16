Aerospazio, da Torino il C-27J Spartan di Leonardo atterra anche in Arabia Saudita: salgono a 21 i Paesi "clienti"

Ancora Torino sugli scudi, quando si parla di aerospazio. Soprattutto per la diffusione dei suoi prodotti di eccellenza in giro per il pianeta. L'ultimo episodio riguarda il c-27J Spartan di Leonardo, aereo da "trasporto tattico multimissione" che attualmente ha superato le 290mila ore di volo. Quattro nuovi esemplari andranno a rinforzare le disponibilità della Maritime Patrol Aircraft (MPA) del Ministero della Difesa del Regno dell’Arabia Saudita, garantendo le capacità richieste per il contrasto alle moderne minacce sottomarine e di superficie, per lo svolgimento di missioni di ricerca e soccorso e per compiti di trasporto e aviolancio.

Il C-27J viene prodotto nello stabilimento di Caselle, mentre è in corso Francia che vive le sue fasi di progettualità e sviluppo.

In consegna dal 2029

Le consegne alla Marina dell’Arabia Saudita, che diventa il 21esimo operatore di C-27J nel mondo, saranno avviate nel 2029. Quest’importante risultato conferma il forte legame tra Leonardo e il Regno dell’Arabia Saudita, con l’aumento degli ordini di C-27J da parte di operatori nel Paese dopo il precedente ordine, annunciato nell’estate 2025, di due unità dedicate alla lotta antincendio, al trasporto e all’evacuazione medica.



Il contratto con la Marina dell’Arabia Saudita rappresenta anche il primo programma di acquisizione di C-27J comprensivo di integrazione di armamento per impieghi in ambiente marittimo, "un’ulteriore prova della versatilità della piattaforma in grado di combinare, in maniera esclusiva, capacità di trasporto, risposta alle emergenze e sorveglianza in contesti multidominio", si legge in una nota ufficiale diffusa dal Gruppo.

Sempre più "vocazioni"

Il programma C-27J beneficia dei costanti investimenti per espandere le missioni del velivolo, accrescere le sue prestazioni e integrare le tecnologie più avanzate. L'obiettivo, dicono da Leonardo, è quello di "fornire soluzioni personalizzate e orientate al soddisfacimento di specifiche missioni, in grado di rispondere ai requisiti più rigorosi degli utilizzatori".