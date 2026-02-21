Sanremo 2026: la serata cover all'Hiroshima Mon Amour con Dottor Lo Sapio, Gipo Di Napoli, Antonio Piazza e Pippo Ricciardi

Venerdì 27 febbraio, il Festival di Sanremo esce dal salotto e arriva a Hiroshima Mon Amour, per una visione collettiva della Serata delle Cover su maxischermo.



Negli ultimi anni il Festival è tornato al centro della cultura pop: social, meme, reaction in tempo reale e l’effetto Fantasanremo lo hanno trasformato in un rito collettivo che supera il divano di casa.



Il fulcro della serata sono i commentatori: quattro voci irriverenti e autentiche, capaci di trasformare ogni esibizione in occasione di battute e reazioni spontanee. Sul palco ci saranno Il Dottor Lo Sapio, alter ego radiofonico storico di Vito Miccolis, celebre per il suo umorismo surreale e popolare, nato

negli anni ’80 e protagonista di programmi e performance dal vivo basate su satira musicale e ironia di strada; Gipo Di Napoli, musicista e frontman legato alla scena underground torinese noto per il suo humour ironico e colorito; Antonio Piazza e Pippo Ricciardi, entrambi parte del collettivo di

stand-up comedy Comici in Piedi, format che unisce monologhi e improvvisazione in serate dal tono sagace e immediato.

